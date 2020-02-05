Бизнесмены Москвы получили 26,7 млрд рублей кредитов с гарантийной поддержкой в 2019 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Столичные предприниматели в 2019 году получили 26,7 млрд рублей кредитов с гарантийной поддержкой благодаря поручительствам, которые выдает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В первую очередь национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" предусматривает расширение гарантийной помощи при кредитовании. Согласно плановым показателям нацпроекта, московские предприниматели должны были получить 25 млрд рублей кредитов с гарантийной поддержкой, а по факту получили на 7% больше - 26,7 млрд рублей. Сегодня на Москву приходится четверть совокупной гарантийной поддержки предпринимателей по стране", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Отмечается, что показатель прошлого года оказался выше результата 2018 года на 17%: тогда кредитов было выдано на 22,8 млрд рублей.

Общий объем поручительств Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы за 2019 год составил примерно 13 млрд рублей: 55% гарантий получили малые компании, 34% - микропредприятия и 11% - средние предприятия. При этом больше всего поручительств получили торговые предприятия (59%), компании, работающие в производстве, медицине, строительстве и сфере инноваций, получили 25% от всего объема поручительств, а на сферу услуг и другие отрасли пришлось 16%.

"В партнерстве с фондом работают 70 кредиторов - это банки, лизинговые и факторинговые компании, федеральный и московский фонды поддержки промышленности. Топ-5 партнеров государственной программы гарантийной поддержки по результатам 2019 года: Сбербанк (26%), ВТБ (14%), Промсвязьбанк (13%), Альфа-банк (12%) и МСП Банк (7%). Эти банки эффективно сотрудничают с Москвой и по другим финансовым продуктам, а также по образовательным и акселерационным программам для предпринимателей", - рассказал Фурсин.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступает поручителем по кредитам как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционное развитие, покупку оборудования, рефинансирование и другие цели. Поручительство покрывает до 70% по кредиту, но не выше 100 млн рублей, по ставке 0,75% годовых, а получить гарантийную поддержку может компания с годовыми оборотами до 2 млрд рублей и с числом сотрудников до 250 человек. За все время работы программы государственной гарантийной поддержки столичный малый бизнес получил 164 млрд рублей помощи. Сейчас в портфеле фонда находятся поручительства на сумму более 21 млрд рублей, которые обеспечивают финансирование малого и среднего бизнеса на сумму свыше 41 млрд рублей.