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Власти Москвы компенсируют бизнесу до 95% затрат на обучение сотрудников

Работник, прошедший обучение, должен будет отработать в компании как минимум один год

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы с 10 февраля начнут собирать заявки представителей малого и среднего бизнеса на компенсацию до 95% затрат на обучение сотрудников для последующей работы в этих компаниях. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин

"10 февраля мы объявим отбор заявок от предпринимателей на компенсацию затрат на обучение своих сотрудников. [Это может быть] либо среднее профессиональное образование, либо дополнительное профессиональное образование. Бизнес сможет компенсировать до 95% затрат или до 120 тыс. рублей на специалиста", - сказал он.

По словам Фурсина, при этом работник, прошедший обучение, возьмет обязательство отработать в компании как минимум один год.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы занимается поддержкой малого и среднего бизнеса столицы, развитием человеческого капитала, созданием и развитием инновационной инфраструктуры города. Департамент и подведомственные ему учреждения предоставляют субсидии и консультации для бизнеса, проводят образовательные и выставочные мероприятия, защищают интересы бизнес-сообщества, помогают московским компаниям выйти на зарубежные рынки и разрабатывают решения по улучшению предпринимательского климата столицы.

Ведомство также курирует работу технопарков и детских технопарков, образовательного комплекса "Техноград" и инновационного кластера на территории Москвы.

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