Объем кредитов с гарантиями для бизнеса Москвы в январе увеличился на 40%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Объем выданных предпринимателям Москвы кредитов с гарантийной поддержкой в январе 2020 года вырос на 40% за аналогичный период 2019 года. Об этом журналистам в среду сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин

"За первый месяц 2020 года предприниматели столицы получили у кредиторов 2,1 млрд рублей под поручительства Фонда содействия кредитования малого бизнеса Москвы. Это на 40% больше, чем в январе прошлого 2019 года. Тогда предприниматели столицы привлекли 1,5 млрд рублей с гарантийной поддержкой", - сказал он.

По его словам, гарантийный механизм - один из наиболее востребованных у предпринимателей механизмов финансовой поддержки. "Фонд выступает поручителем малым и средним компаниям при нехватке у них собственных залогов для банка. Нередко именно в этом кроется причина отказа со стороны кредиторов. Поручительство фонда покрывает до 70% суммы заемного финансирования, снимает значительную долю риска по таким сделкам", - отметил Фурсин, напомнив, что в 2019 году гарантийный фонд помог малым и средним предприятиям получить 26,7 млрд рублей - на 17% больше, чем в 2018 году.

На поддержку фонда могут рассчитывать предприятия практически всех отраслей, в которых задействован малый бизнес, кроме подакцизных товаров и игорного.