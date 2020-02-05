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Объем закупок бизнеса и госкомпаний на электронной площадке вырос вдвое в 2019 году

Объем закупок превысил 3 трлн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Объем корпоративных закупок бизнеса и госкомпаний на Единой электронной торговой площадке в 2019 году вырос до 3,03 трлн рублей, что вдвое выше показателя годом ранее. Об этом сообщил в среду ТАСС гендиректор площадки Антон Емельянов.

"Всего на площадке в 2019 году было объявлено 205 тыс. корпоративных закупок бизнеса и госкомпаний по 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") объемом 3,03 трлн рублей. В 2018 году эта цифра составила 1,65 трлн рублей", - сказал он.

По словам Емельянова, на протяжении последних трех лет также сохраняется тренд по переводу закупок частных компаний в электронную форму.

"На примере площадки мы наблюдаем устойчивый рост интереса бизнеса к электронным закупкам. Интерес к электронной форме закупок заметен в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, в сфере добычи и переработки нефтепродуктов, ретейле и других", - отметил он.

Емельянов добавил, что крупнейшими заказчиками площадки в 2019 году стали Росатом, "Россети", "Ростелеком", "Русгидро", банк "Открытие", аэропорт Шереметьево, группа "Магнезит".

Единая электронная торговая площадка (ЭТП "Росэлторг") - крупнейший федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, госкомпаний и коммерческих предприятий. Ее акционерами являются правительство Москвы и банк ВТБ.

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