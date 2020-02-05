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Корпорация МСП поддержала красноярскую агрофирму, экспортирующую зерно в Азию и Европу

Компания получила 190 млн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. МСП Банк предоставил агрофирме "Учумская" из Красноярского края, которая отгружает зерно в регионы России и экспортирует его в Азию и Европу, кредит на 190 млн рублей по льготной ставке 8,5% годовых с гарантией Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации в среду.

"Банк предоставил кредит на сумму 190 млн рублей для приобретения материалов, запчастей, техники, сырья и проведения комплексной подготовки к сезонно-полевым работам. Финансирование предоставлено по ставке 8,5% годовых на 17 месяцев, кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП", - отмечается в сообщении.

Агрофирма создана в 2000 году и специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, овса и рапса. Объем посевных площадей составляет 17 тыс. га, сбор зерновых и масличных культур - порядка 55 тыс. тонн, основную часть из которого занимает продовольственная пшеница. Основные потребители продукции компании - мукомольные и животноводческие предприятия. В 2014 году предприятие приобрело железнодорожный тупик, что позволило отгружать зерно в любую точку России без посредников и дополнительных издержек, а также оказывать услуги отгрузки сторонним производителям. Также она ведет поставки продукции по экспортным направлениям, в числе которых Китай, Монголия, Латвия. Предприятие динамично развивается, прирост выручки за 2019 год составил более 50%, уточнили в пресс-службе.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

Теги
РоссияКрасноярский край
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