Власти Забайкалья будут сдавать землю в аренду для МСП без торгов

ТАСС, 11 февраля. Субъекты малого предпринимательства и юридические лица Забайкалья, реализующие проекты в социальной сфере, в области туризма или жилищно-коммунального комплекса, получат землю в аренду без торгов. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Субъекты малого предпринимательства и юридические лица Забайкальского края получат землю в аренду без торгов. По распоряжению губернатора Забайкальского края Александра Осипова оформить землю можно, если проектируемый на земельном участке объект относится к сфере образования, культуры, туризма, здравоохранения, физической культуры и спорта, электроэнергетики, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения или в сфере обращения с отходами", - говорится в сообщении.

Такие участки предпринимателям предоставляет Департамент государственного имущества и земельных отношений региона. Земельный участок может быть предоставлен для реализации инвестпроекта краевого значения или приоритетного инвестиционного проекта Забайкальского края, либо организация должна значится в реестре участников региональных инвестпроектов или проект должен быть включен в государственную программу Российской Федерации.

"Мы должны делать все, чтобы предприниматели края видели свое будущее здесь. Такие участки в аренду - как раз для этой цели. Надеемся, наши бизнесмены почувствуют поддержку властей и останутся на родной земле", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Александра Бардалеева.

В октябре 2018 года на пленарном заседании форума "Малый бизнес - национальный проект!" президент России Владимир Путин призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, используя возможности цифровых технологий и ограничив формы отчетности. При этом президент подчеркнул, что процедуры создания и ведения бизнеса нужно сделать необременительными, дружественными для предпринимателей, сохранив при этом баланс между свободами предпринимательства и интересами граждан, общества, государства.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.