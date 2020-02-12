"В стиле странника". Как в Саратове создали бренд одежды для любителей путешествий

Сооснователь бренда верхней одежды из непромокаемой ткани Hobo code Наталия Попова рассказала ТАСС о "бродяжьей" моде и как на этом рынке победить в конкуренции с Китаем

Дресс-код для бродяг Наталия Попова из Саратова более 20 лет занималась средствами массовой информации, работала в сферах маркетинга и рекламы, была бизнес-тренером. При этом она всегда интересовалась индустрией моды, что в конечном итоге переросло в бизнес. Организовать его она решила в августе 2017 года вместе со своим постоянным партнером по предыдущим проектам Ольгой Беккер. Наталия закрепила за собой креативную часть и производство, а Ольга взяла на себя продажи и продвижение. Ниша деятельности была выбрана почти случайно, во время путешествия по югу России. "Собираясь в поездку, я не могла найти сумку, которая была бы одновременно модной, "неубиваемой" и стоила бы адекватных денег. Также не могла выбрать качественный и приспособленный к российской погоде дождевик — попадались либо китайские одноразовые, либо европейские дождевики по цене полноценного плаща. То есть из моих потребностей начал рождаться бренд Hobo code, — рассказывает Наталия. Субкультура хобо зародилась на западе США в конце XIX века — так называли странствующих сезонных рабочих и людей, ищущих работу в далеких от дома краях. К ее представителям причисляют писателя Джека Лондона, литераторов Чарльза Буковски и Джорджа Оруэлла. "Хобо — это люди, у которых генетическая тяга к перемене мест, они путешествуют по миру в поисках лучшей доли, новых впечатлений, знакомств, опыта, — говорит Наталия. — Я знаю много современных хобо, которые не в состоянии находиться все время в одной земной точке, меняют места работы и жительства. А этот "код" из второй части названия торговой марки — это дань традициям хобо — система символов, служившая для предупреждения других хобо о потенциальной опасности того или иного места. В нашем случае это своего рода дресс-код". "Исходя из всего этого, у нас появилась идея разработать одежду не для любителей экстремального отдыха, ведь этой одежды предостаточно, а именно для странствующих людей, которая была бы легкой, компактной, многофункциональной, долговечной", — поясняет она. Первоначально заказы на изготовление дождевиков размещались у частных подрядчиков, "но из-за отсутствия рычагов воздействия" на сроки и качество работ в декабре 2017 года сооснователи решили организовать свое производство.

"Рисковать собственным имуществом или влезать в кредитную историю мы не решились. Поступили просто: написали бизнес-план, презентовали заинтересованным инвесторам из региона, которые знали нас по другим проектам, трое из них сказали "да". Мы выбрали одного, и он вложил порядка 8 млн рублей, которые пошли на закупку швейного оборудования, тканей, зарплаты сотрудникам. Первый пул мастеров состоял из 20 человек, многие из которых пришли с тех производств, где отшивали для компании дождевики", — вспоминает Наталия. Помещение площадью 1,5 тыс. кв. м и с видом на Волгу, где разместился цех, было выбрано по объявлению в интернете. Оно расположилось в здании бывшей мукомольной, объекте культурного наследия регионального значения. Арендная плата составила около 200 рублей за кв. м. "Мы завезли сюда первое оборудование в начале 2018 года сразу после новогодних праздников и уже через день начали кроить и шить. Уже на тот момент было приличное число заказов от рекламных агентств — мы работали с ними, а не напрямую с заказчиками. Так, конечными получателями дождевиков были российские сотовые операторы, компании по производству напитков, продуктов питания, бренды, ведущие активную маркетинговую деятельность, — говорит Наталия. Полотно и краски Сырьем для производства была выбрана категория тканей с водоотталкивающей пропиткой. Основной материал для дождевиков — таффета или "полиэфирный шелк", из него обычно делают тканевый купол зонтика. Также в ход шла ткань оксфорд, из которой шьют палатки, тенты и спецодежду. Другими видами были дюспо — облегченный синтетический материал из 100% полиэстера, а также дорогостоящая мембранная ткань, которая обладает водоотталкивающим эффектом и в то же время пропускает через себя водяной пар, то есть, по-простому, "дышащая".

Вся одежда Hobo Code отличается эпатажной расцветкой. Палитра красок включает неоновые цвета, которые в России на момент запуска производства использовали редко, оранжевый, лимонный, фуксия. Конечно же, есть классические черный и синий, но абсолютным лидером продаж были и остаются дождевики ярко-желтого цвета. Наталия поясняет, что таким образом "закрывается дефицит" одежды ярких расцветок на российском рынке. Для реализации продукции предприниматели создали интернет-магазин, где объединили оптовые и розничные продажи. А основным источником продвижения товаров стал Instagram, ежемесячные затраты на рекламу через этот сервис составляет порядка 100 тыс. рублей. Также они регулярно презентуют свою продукцию на различных российских и международных выставках. В 2018 году компания реализовала около 10 тыс. дождевиков, но уже ближе к зиме Наталия задумалась о выпуске сезонной одежды, чтобы не сокращать производственные мощности. Так, она разработала небольшую коллекцию курток и пальто. На первую же отшитую партию наметился хороший спрос, поэтому уже через несколько недель после их выпуска предприниматели зашли со своей продукцией в международный интернет-магазин одежды Wildberries. "Это мы сделали с помощью посредников, то есть компании, которые аккумулируют у себя несколько брендов и через себя размещают товары на площадке Wildberries. Первые результаты такой работы были неплохими, но заказы через наш интернет-магазин все же превалируют. Это связано с тем, что мы не напрямую работаем с Wildberries и не можем оперативно регулировать процесс, например, вводить скидки", — пояснила она. Расширение аудитории спровоцировало обновление ассортиментной линейки — появились бомберы, пыльники, ветровки, головные уборы, сумки, линейка трикотажных изделий и многое другое. Объем производства за полтора года с момента основания вырос почти в 20 раз. "Аудитория покупателей постоянно растет. Например, мы начинали со стандартных размеров одежды, а теперь начали шить 2XL и 3XL. У нас очень много моделей оверсайз, которые можно покупать без примерки. Еще у марки есть модели унисекс, которые покупают как женщины, так и мужчины. Но в основной своей массе клиенты — это все же девушки и женщины. Причем женщин в возрасте 40 лет и выше становится больше, хотя изначально марка задумывалась как молодежная. Это общая тенденция в индустрии моды, так называемое, "поколение продленной молодости", которое как можно дольше хочет быть молодым физически, душевно и визуально. Одновременно — это одна из самых платежеспособных аудиторий", — отмечает Наталия. В летний период самый востребованный — продукт дождевики на кнопках, которые стоят в периоды акций порядка 1 тыс. рублей, а зимой — двубортные пальто из водоотталкивающей ткани по средней цене в 5-7 тыс. рублей. Конкуренция с Китаем По словам предпринимательницы, продукция из китайского сырья, произведенная в Саратове, выигрывает в конкурентной борьбе с аналогичными изделиями из Китая. Причем в рознице решающим фактором становится качество и адаптированность лекал и размерного ряда под российскую фигуру, а при корпоративных поставках — минимальные риски для заказчика. "Китайская продукция в последнее время растет в цене, а груз может два-три месяца стоять на таможне. Кроме того, китайские фирмы работают почти всегда по полной предоплате, а мы требуем лишь 50%, то есть в плане оборачиваемости денег более интересны заказчику. И еще один фактор: в Китае принимают лишь очень крупные заказы — на 3, 5, 10 тыс. единиц одежды одного цвета, а наша компания работает от 50 единиц, при условии, что это наша модель из тканей, имеющихся в наличии ", — поясняет Наталия. Поэтому сейчас у бренда российской одежды из Саратова, специализирующегося на верхней одежде из водоотталкивающей ткани, несколько десятков постоянных корпоративных клиентов и тысячи розничных. С сентября 2019 года компания запустила новый сайт, который стал больше ориентироваться на розничные заказы через интернет. Вложения в его разработку составили не более 100 тыс. рублей. "Это достаточно простой готовый шаблон интернет-магазина, который хорошо смотрится за счет богатого визуального наполнения — мы сделали качественные фотосессии с профессиональными фотографами и моделями. Но конечно основную работу делает сама одежда — насыщенные цвета, лаконичность кроя — все это дает ощущение "европейского" сайта", — отмечает Наталия. Через интернет-магазин одежда продается в Москву, Санкт-Петербург, города Урала и юга России. Доля экспорта пока составляет не более 10%, например, от пальто российского бренда "фанатеют" заказчики из регионов Европы с влажными зимами — Германии, Великобритании, Испании, Италии, Греции, говорит предпринимательница. Оптовые покупатели есть также в соседних Казахстане и Киргизии. Всего к настоящему времени на предприятии работает около 70 человек. А ежемесячная выручка составляет в среднем 3 млн рублей.