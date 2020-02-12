"В стиле странника". Как в Саратове создали бренд одежды для любителей путешествий

Дресс-код для бродяг
Наталия Попова из Саратова более 20 лет занималась средствами массовой информации, работала в сферах маркетинга и рекламы, была бизнес-тренером. При этом она всегда интересовалась индустрией моды, что в конечном итоге переросло в бизнес. Организовать его она решила в августе 2017 года вместе со своим постоянным партнером по предыдущим проектам Ольгой Беккер.
Наталия закрепила за собой креативную часть и производство, а Ольга взяла на себя продажи и продвижение. Ниша деятельности была выбрана почти случайно, во время путешествия по югу России.
"Собираясь в поездку, я не могла найти сумку, которая была бы одновременно модной, "неубиваемой" и стоила бы адекватных денег. Также не могла выбрать качественный и приспособленный к российской погоде дождевик — попадались либо китайские одноразовые, либо европейские дождевики по цене полноценного плаща. То есть из моих потребностей начал рождаться бренд Hobo code, — рассказывает Наталия.
Субкультура хобо зародилась на западе США в конце XIX века — так называли странствующих сезонных рабочих и людей, ищущих работу в далеких от дома краях. К ее представителям причисляют писателя Джека Лондона, литераторов Чарльза Буковски и Джорджа Оруэлла.
"Хобо — это люди, у которых генетическая тяга к перемене мест, они путешествуют по миру в поисках лучшей доли, новых впечатлений, знакомств, опыта, — говорит Наталия. — Я знаю много современных хобо, которые не в состоянии находиться все время в одной земной точке, меняют места работы и жительства. А этот "код" из второй части названия торговой марки — это дань традициям хобо — система символов, служившая для предупреждения других хобо о потенциальной опасности того или иного места. В нашем случае это своего рода дресс-код".
"Исходя из всего этого, у нас появилась идея разработать одежду не для любителей экстремального отдыха, ведь этой одежды предостаточно, а именно для странствующих людей, которая была бы легкой, компактной, многофункциональной, долговечной", — поясняет она.
Первоначально заказы на изготовление дождевиков размещались у частных подрядчиков, "но из-за отсутствия рычагов воздействия" на сроки и качество работ в декабре 2017 года сооснователи решили организовать свое производство.
"Рисковать собственным имуществом или влезать в кредитную историю мы не решились. Поступили просто: написали бизнес-план, презентовали заинтересованным инвесторам из региона, которые знали нас по другим проектам, трое из них сказали "да". Мы выбрали одного, и он вложил порядка 8 млн рублей, которые пошли на закупку швейного оборудования, тканей, зарплаты сотрудникам. Первый пул мастеров состоял из 20 человек, многие из которых пришли с тех производств, где отшивали для компании дождевики", — вспоминает Наталия.
Помещение площадью 1,5 тыс. кв. м и с видом на Волгу, где разместился цех, было выбрано по объявлению в интернете. Оно расположилось в здании бывшей мукомольной, объекте культурного наследия регионального значения. Арендная плата составила около 200 рублей за кв. м.
"Мы завезли сюда первое оборудование в начале 2018 года сразу после новогодних праздников и уже через день начали кроить и шить. Уже на тот момент было приличное число заказов от рекламных агентств — мы работали с ними, а не напрямую с заказчиками. Так, конечными получателями дождевиков были российские сотовые операторы, компании по производству напитков, продуктов питания, бренды, ведущие активную маркетинговую деятельность, — говорит Наталия.
Полотно и краски
Сырьем для производства была выбрана категория тканей с водоотталкивающей пропиткой. Основной материал для дождевиков — таффета или "полиэфирный шелк", из него обычно делают тканевый купол зонтика. Также в ход шла ткань оксфорд, из которой шьют палатки, тенты и спецодежду. Другими видами были дюспо — облегченный синтетический материал из 100% полиэстера, а также дорогостоящая мембранная ткань, которая обладает водоотталкивающим эффектом и в то же время пропускает через себя водяной пар, то есть, по-простому, "дышащая".
Вся одежда Hobo Code отличается эпатажной расцветкой. Палитра красок включает неоновые цвета, которые в России на момент запуска производства использовали редко, оранжевый, лимонный, фуксия. Конечно же, есть классические черный и синий, но абсолютным лидером продаж были и остаются дождевики ярко-желтого цвета. Наталия поясняет, что таким образом "закрывается дефицит" одежды ярких расцветок на российском рынке.
Для реализации продукции предприниматели создали интернет-магазин, где объединили оптовые и розничные продажи. А основным источником продвижения товаров стал Instagram, ежемесячные затраты на рекламу через этот сервис составляет порядка 100 тыс. рублей. Также они регулярно презентуют свою продукцию на различных российских и международных выставках.
В 2018 году компания реализовала около 10 тыс. дождевиков, но уже ближе к зиме Наталия задумалась о выпуске сезонной одежды, чтобы не сокращать производственные мощности. Так, она разработала небольшую коллекцию курток и пальто. На первую же отшитую партию наметился хороший спрос, поэтому уже через несколько недель после их выпуска предприниматели зашли со своей продукцией в международный интернет-магазин одежды Wildberries.
"Это мы сделали с помощью посредников, то есть компании, которые аккумулируют у себя несколько брендов и через себя размещают товары на площадке Wildberries. Первые результаты такой работы были неплохими, но заказы через наш интернет-магазин все же превалируют. Это связано с тем, что мы не напрямую работаем с Wildberries и не можем оперативно регулировать процесс, например, вводить скидки", — пояснила она.
Расширение аудитории спровоцировало обновление ассортиментной линейки — появились бомберы, пыльники, ветровки, головные уборы, сумки, линейка трикотажных изделий и многое другое. Объем производства за полтора года с момента основания вырос почти в 20 раз.
"Аудитория покупателей постоянно растет. Например, мы начинали со стандартных размеров одежды, а теперь начали шить 2XL и 3XL. У нас очень много моделей оверсайз, которые можно покупать без примерки. Еще у марки есть модели унисекс, которые покупают как женщины, так и мужчины. Но в основной своей массе клиенты — это все же девушки и женщины. Причем женщин в возрасте 40 лет и выше становится больше, хотя изначально марка задумывалась как молодежная. Это общая тенденция в индустрии моды, так называемое, "поколение продленной молодости", которое как можно дольше хочет быть молодым физически, душевно и визуально. Одновременно — это одна из самых платежеспособных аудиторий", — отмечает Наталия.
В летний период самый востребованный — продукт дождевики на кнопках, которые стоят в периоды акций порядка 1 тыс. рублей, а зимой — двубортные пальто из водоотталкивающей ткани по средней цене в 5-7 тыс. рублей.
Конкуренция с Китаем
По словам предпринимательницы, продукция из китайского сырья, произведенная в Саратове, выигрывает в конкурентной борьбе с аналогичными изделиями из Китая. Причем в рознице решающим фактором становится качество и адаптированность лекал и размерного ряда под российскую фигуру, а при корпоративных поставках — минимальные риски для заказчика.
"Китайская продукция в последнее время растет в цене, а груз может два-три месяца стоять на таможне. Кроме того, китайские фирмы работают почти всегда по полной предоплате, а мы требуем лишь 50%, то есть в плане оборачиваемости денег более интересны заказчику. И еще один фактор: в Китае принимают лишь очень крупные заказы — на 3, 5, 10 тыс. единиц одежды одного цвета, а наша компания работает от 50 единиц, при условии, что это наша модель из тканей, имеющихся в наличии ", — поясняет Наталия.
Поэтому сейчас у бренда российской одежды из Саратова, специализирующегося на верхней одежде из водоотталкивающей ткани, несколько десятков постоянных корпоративных клиентов и тысячи розничных.
С сентября 2019 года компания запустила новый сайт, который стал больше ориентироваться на розничные заказы через интернет. Вложения в его разработку составили не более 100 тыс. рублей.
"Это достаточно простой готовый шаблон интернет-магазина, который хорошо смотрится за счет богатого визуального наполнения — мы сделали качественные фотосессии с профессиональными фотографами и моделями. Но конечно основную работу делает сама одежда — насыщенные цвета, лаконичность кроя — все это дает ощущение "европейского" сайта", — отмечает Наталия.
Через интернет-магазин одежда продается в Москву, Санкт-Петербург, города Урала и юга России. Доля экспорта пока составляет не более 10%, например, от пальто российского бренда "фанатеют" заказчики из регионов Европы с влажными зимами — Германии, Великобритании, Испании, Италии, Греции, говорит предпринимательница. Оптовые покупатели есть также в соседних Казахстане и Киргизии.
Всего к настоящему времени на предприятии работает около 70 человек. А ежемесячная выручка составляет в среднем 3 млн рублей.
Планы развития
В планах компании — стать второй Zara, которой требуется всего две недели от разработки дизайна до поступления новой коллекции одежды в продажу. В глобальном смысле предприниматели намерены одевать полмира.
Предпосылки для этого есть. Например, текущей зимой в Красноярске одежда Hobo code была представлена в одном из люксовых бутиков — куртки компании из Саратова висели рядом с продукцией итальянского дома моды Dolce&Gabbana.
"Когда ты рядом с таким "тяжелым" люксом и тебя покупают, мне кажется, это очень круто. Мы вполне способны конкурировать по качеству и актуальности дизайна, при этом давая цену масс-маркета, — считает предпринимательница. — Специалисты сферы легкой промышленности, индустрии моды, с которыми мы общаемся, говорят, что тягаться с Zara нам по силам. Хотя это, конечно, потребует серьезных финансовых вливаний. Чтобы вы понимали объемы, скажу, что 5 млн рублей нужно только для того, чтобы очень умеренно закупиться для следующей коллекции".
Соучредители рассматривают для своего масштабирования как спонсорскую, так и государственную поддержку, в том числе льготное кредитование малого бизнеса.
"Мы намерены воспользоваться порталом "Бизнес-навигатор МСП" (создан Корпорацией МСП для открытия или расширения бизнеса — прим. ТАСС), который помогает предпринимателям выйти на льготную кредитную программу со ставкой от 8,5% годовых, найти под это гарантии и даже сравнить условия разных банков, чтобы найти свой идеальный вариант", — отмечает Наталия.
Чтобы повысить узнаваемость продукции на европейском рынке сооснователи намерены участвовать в различных выставках за рубежом. Они рассчитывают, что региональный центр поддержки экспорта продолжит компенсировать затраты на организацию стендов на таких мероприятиях.
"Мы работаем не для того, чтобы заработать бешеные деньги, а, чтобы сделать бренд из российской провинции известным на весь мир, — говорит Наталия. — Он уже сейчас приносит прибыль, которая, естественно, уходит в его же развитие. В любом случае, уверена, что мы добьемся цели. Зачем что-то делать, если ты не хочешь большего?".
Беседовал Наиль Шахвалиев