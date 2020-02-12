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Бизнесмен из Саратова создала бренд одежды для любителей путешествий

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Описание
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС

Предприниматель Наталия Попова открыла в Саратове производство верхней одежды из непромокаемой ткани под маркой "Hobo code". По задумке, продукция создана для людей со страстью к перемене мест. Ее отличает легкость, компактность, многофункциональность и долговечность.

Вся одежда представлена в яркой расцветке: оранжевого, лимонного, неонового цветов, но присутствуют классические черный и синий. В ассортименте - дождевики, бомберы, пыльники, ветровки, головные уборы, сумки, линейка трикотажных изделий и многое другое. В коллекции множество моделей оверсайз, которые можно покупать без примерки. Есть изделия унисекс, которые подойдут как женщинам, так и мужчинам.

Предпринимательнице удается выигрывать в конкурентной борьбе с аналогичной продукцией из Китая. В рознице решающим фактором становится качество, адаптированность лекал и размерного ряда под российскую фигуру, а при корпоративных поставках – минимальные риски для заказчика.

Через интернет-магазин одежда продается в Москву, Санкт-Петербург, города Урала и юга России. От пальто российского бренда "фанатеют" заказчики из регионов Европы с влажными зимами – Германии, Великобритании, Испании, Италии, Греции. Оптовые покупатели есть также в соседних Казахстане и Киргизии.

В планах компании – стать второй "Zara" (торговая сеть испанской группы компаний Inditex), которой требуется всего две недели от разработки дизайна до поступления новой коллекции одежды в продажу.  Соучредители рассматривают для своего масштабирования как спонсорскую, так и государственную поддержку, в том числе льготное кредитование малого бизнеса. Чтобы найти подходящую кредитную программу они намерены воспользоваться порталом "Бизнес-навигатор МСП", созданным Корпорацией МСП для открытия или расширения бизнеса.

Полную версию репортажа можно прочитать здесь.

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"В стиле странника". Как в Саратове создали бренд одежды для любителей путешествий
Сооснователь бренда верхней одежды из непромокаемой ткани Hobo code Наталия Попова рассказала ТАСС о "бродяжьей" моде и как на этом рынке победить в конкуренции с Китаем
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