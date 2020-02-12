Первый в Приморье промышленный парк для малого бизнеса построят к 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья планируют построить по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" промышленный парк для малого бизнеса в городе Большой Камень до конца 2023 года. Аренда производственно-складских комплексов и офисных зданий для резидентов промпарка будет ниже рыночной, сообщается в среду на сайте правительства Приморского края.

Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами Дальнего Востока задачу подняться в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата к 2030 году. К 2024 году в рамках реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Приморье предлагается нарастить оборот субъектов МСП в 1,5 раза - до 1,5 трлн рублей.

"Первый в Приморье промышленный парк для малого бизнеса построят в Большом Камне <…> Поскольку промпарк будет строиться в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства, то оформить помещение или земельный участок можно будет по льготной ставке, существенно ниже рыночной <…> Планируется, что полностью проект будет реализован до конца 2023 года. По оценкам, это позволит создать около 600 новых рабочих мест и принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет", - говорится в сообщении.

Промышленный парк разместится на площади в 172 гектара в пригороде Большого Камня в непосредственной близости от судостроительного комплекса "Звезда". На площади в 17,5 га будут построены производственно-складские комплексы и офисные здания для сдачи в аренду. Начало строительства запланировано на 2021 год.

"Основное преимущество промышленного парка - уже подготовленные участки для размещения производств. Инвесторы смогут получить доступ ко всей необходимой инфраструктуре - дорогам, электричеству, газу и водоснабжению <…> Рассчитываем, что это позволит локализовать производства в сфере судостроения и рыбной промышленности", - приводят в пресс-службе правительства Приморского края слова исполнительного директора АО "Корпорация развития Приморского края" Игоря Трофимова.

По предварительным расчетам, стоимость аренды для резидентов промпарка составит 200 рублей за квадратный метр помещения или 28,5 тысячи рублей за 1 га земельного участка. Резидентами промышленного парка могут стать представители малого и крупного бизнеса, а также иностранные компании. Резиденты промпарка также смогут пользоваться преференциями и льготами Свободного порта Владивосток. Оператором промышленного парка "Большой Камень" выступает АО "Корпорация развития Приморского края", в ведомстве уже начали формировать реестр резидентов промышленного парка.

О нацпроекте

Структура нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а также популяризация предпринимательства.