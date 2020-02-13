Псковские власти намерены вдвое увеличить число занятых в МСП жителей к 2021 году

ПСКОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены к 2021 году увеличить вдвое число жителей региона, вовлеченных в программы по акселерации в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), количество таких граждан вырастет до 4,1 тыс. человек. Этого удастся достичь за счет запуска программ по обучению бизнесу, а также благодаря открытию центра поддержки "Мой бизнес", сообщил в четверг ТАСС председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

По его словам, для Псковской области увеличение числа самозанятых граждан имеет крайне важное значение: региональный бюджет является дефицитным, а рост субъектов МСП приводит к увеличению числа рабочих мест и доходов в казну. Чтобы увеличить число самозанятых предпринимателей, власти региона разработали региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Количество жителей региона, получивших поддержку в рамках регионального проекта, по итогам 2019 года составило около 2,1 тыс. человек, но уже в 2021 году мы увеличим этот показатель до 4,1 тыс. человек. То есть количество субъектов МСП, получивших поддержку, увеличится вдвое. Чтобы достичь таких рекордных показателей, мы будем проводить специально разработанные обучающие занятия для граждан, будем оказывать финансовую поддержку тем, кто решит открыть свой бизнес, а также откроем единый центр "Мой бизнес", где предприниматели смогут получать любые консультации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из проблем в сфере МСП, о которой заявляют сами предприниматели, - это "незнание о мерах поддержки". "Те, кто занят в бизнесе, испытывает дефицит информации о возможностях госпрограмм. Поэтому мы будет действовать по двум направлениям. Во-первых, запустим программы акселерации - это будет попытка максимально широкого охвата мерами поддержки субъектов МСП и оказание конкретных услуг и мер поддержки. Во-вторых, мы создали механизм популяризации предпринимательства, запустив соответствующую региональную программу, начали активную информационную компанию по информированию граждан о том, что такое предпринимательство, чтобы вовлекать в эту сферу всех, кто даже не думал, что он может стать бизнесом", - уточнил Михеев.

Стимулирование граждан к созданию бизнеса

Чтобы увеличить число самозанятых в МСП, псковские власти намерены запустить цифровые онлайн-сервисы, с помощью которых начинающие бизнесмены смогут в режиме реального времени получать консультации экспертов и пользоваться рядом государственных услуг.

"Росту числа начинающих предпринимателей будет способствовать цифровизация сферы МСП: в 2020 году мы внедрим в регионе автоматизированные информационные системы оказания услуг. Мы будем все это интегрировать с МФЦ для бизнеса и за счет этого расширять фронт охвата предпринимателей. В системе будут собираться все данные о тех, кто обращался когда-либо в центр "Мой бизнес". Исходя из этой аналитики и собранных данных мы поймем проблемы и нужды предпринимателей. А это позволит будет более точечно и целенаправленно предлагать ту или иную меру поддержки конкретному предпринимателю. То есть это позволит стать ближе к бизнесу и понимать его потребность", - пояснил Михеев.

Он также добавил, что росту числа граждан, впервые открывающих свое дело, будет способствовать запуск центра "Мой бизнес", который по сути станет "единой точкой входа для предпринимателей". "То есть субъектам МСП будет работать проще и понятнее - нужно лишь прийти и на месте выяснить все, что интересует, о мерах поддержки или получить консультацию по ведению бизнеса или его расширению, в том числе по выводу на внешние рынки", - отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас в Псковской области наибольшее число граждан, у которых есть свое дело, трудятся в сфере промышленности, туризма и инноваций. "Мы говорим про реальный сектор экономики: промышленность, агропромышленный сектор. Это те отрасли, которые характерны для экономики Псковской области. Также сюда относим туризм и высокотехнологичные сферы, где пока нет большого количества рабочих мест, но которые обеспечивают технологическое развитие региона, стимулируют развитие инновационной деятельность, это IT-сфера", - резюмировал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Структура нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.