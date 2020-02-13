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ВЦИОМ: каждый пятый предприниматель из Москвы планирует открыть новый бизнес

Также 76% бизнесменов считают, что начать свое дело в столице сейчас легко

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Двадцать процентов московских предпринимателей планируют начать еще один бизнес в ближайший год, сообщает в четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам телефонного опроса 600 столичных бизнесменов, проходившего 12-18 декабря прошлого года.

"Каждый пятый московский предприниматель (20%) планирует открыть еще один бизнес в ближайший год. Абсолютное большинство представителей бизнеса (88%) оценивают спрос на свои продукты и услуги как высокий или средний", - говорится в сообщении.

Предприниматели Москвы также высказались о процессе регистрации нового бизнеса: 76% считают, что начать свое дело в столице сейчас легко. Это на 15 п. п. больше, чем по результатам аналогичного опроса, проведенного летом прошлого года аналитическим центром НАФИ совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и бизнес-объединением "Опора России".

Прибыль от своего бизнеса в течение трех последних месяцев получали более половины предпринимателей Москвы (66%). Состояние своего бизнеса большинство (69%) оценивают положительно или нейтрально, только 30% назвали его плохим. Также более половины тех, кто замечает барьеры, связывают их с высокими налогами (58%) и дефицитом финансовых ресурсов (56%), отмечается в сообщении.

Каждый второй предприниматель столицы, согласно исследованию, знает о программах оказания поддержки малому и среднему бизнесу (52%), это на 7 п. п. больше, чем полгода назад, а 68% респондентов слышали о деятельности Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Самым известным мероприятием для представителей малого и среднего бизнеса среди тех, что проходят в столице, стала Московская неделя предпринимательства - о ней слышала почти половина опрошенных (47%). Второй по степени известности является премия "Прорыв года" (осведомлены 40% предпринимателей Москвы), на третьем месте - Московский предпринимательский форум (38%).

"Как следует из результатов нашего опроса, растет информированность предпринимателей о мерах и программах поддержки малого и среднего предпринимательства, которые внедряет департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы для улучшения и упрощения ведения бизнеса в столице. Большинство опрошенных оценивают свое состояние как среднее или хорошее", - отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя исследование.

Отношение к бизнесу

ВЦИОМ отмечает, что в обществе сформировано позитивное отношение к предпринимателям: почти три четверти респондентов (73%) согласны с утверждением, что бизнесмены делают жизнь своего города лучше. Такие данные сделаны на основе телефонного опроса 1200 жителей Москвы в возрасте от 18 лет, за исключением действующих предпринимателей, прошедшего 12-16 декабря 2019 года.

"Подавляющее большинство опрошенных (93%) говорит о положительном отношении к бизнесменам, а более половины респондентов считают карьеру предпринимателя престижной (52%)", - добавили в центре.

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