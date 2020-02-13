Число предпринимателей в Ингушетии за год увеличилось почти на 10%

МАГАС, 13 февраля. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ингушетии выросло за год почти на 10%. В едином реестре субъектов МСП региона значатся около 5 тыс. бизнесменов, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

"По состоянию на 10 января 2020 года за 12 месяцев в единый реестр субъектов МСП включено 4730 субъектов МСП Ингушетии, что на 9,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Положительная динамика говорит не только о том, что люди начинают свой частный бизнес, но и, главным образом, о выходе предпринимателей "из тени", - приводит пресс-служба слова и.о. министра экономического развития региона Лианы Плиевой.

Как сообщается, для оказания помощи бизнесменам Фондом поддержки предпринимательства региона в ближайшее время планируется выдача 20 микрозаймов на общую сумму более 23,5 млн рублей, тогда как в прошлом году фондом было выдано только 10 микрозаймов на 8,4 млн рублей.

"За счет развития малого бизнеса может происходить значительное развитие городов и сел, именно потому на эту сферу необходимо делать особый акцент. Подходите качественнее к подготовке будущих предпринимателей и инвесторов при реализации проектов, чтобы они были жизнеспособны, следите за тем, чтобы инвесторы исполняли свои обязательства, чтобы расходная часть на поддержку инвесторов не превышала долю поступлений", - приводятся в сообщении слова премьера республики Владимира Сластенина.

Сейчас в регионе реализуются пять крупных инвестпроектов: предприятие по переработке мяса индейки, завод алюминиевых сплавов, лесоперерабатывающий комбинат и т.д. Все предприятия власти региона намерены открыть и запустить до конца 2020 года.