Корпорация МСП поддержала казанский завод, выпускающий продукцию для электроснабжения

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. МСП Банк предоставил льготный кредит на 120 млн рублей казанскому заводу "Криалэнергострой", который выпускает оборудование для бесперебойного обеспечения предприятий электроэнергией и теплом. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), выступившей поручителем.

"Завод открыл кредит на сумму 120 млн рублей в МСП Банке для реализации новых проектов. Финансирование будет предоставлено по ставке 8,25% годовых на 3 года, линия обеспечена поручительством Корпорации МСП", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что предприятие намерено направить финансирование на приобретение дополнительного объема расходных материалов, оборудования, компонентов для реализации новых проектов малой энергетики.

"В 2019 году оборот компании превысил 1,6 млрд рублей, реализовано около 560 проектов. План по обороту на 2020 год - 2,6 млрд рублей. У нас уже подписаны контракты на 800 млн рублей, в течение ближайших недель планируется заключить договоры еще на 400 млн рублей. При таком потоке заказов для нас очень важно, что мы можем получить финансирование в сжатые сроки по низкой ставке", - сказал генеральный директор компании "Криалэнергострой" Расим Киямов, слова которого приводит пресс-служба.

Завод "Криалэнергострой" основан в 2009 году. Российский производитель энергокомплексов и промышленных блок-контейнеров, а также официальный дилер ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для автономного и резервного электроснабжения. Согласно данным на сайте компании, клиентами завода являются "Газпром", "Татнефть", "Таттелеком", "Башнефть" и другие.