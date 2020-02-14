Малый бизнес в Мурманской области поддержат региональными грантами до 1 млн рублей

МУРМАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе в Мурманской области, поддержат с помощью региональных грантов в размере до 1 млн рублей по новой программе "Старт-ап". Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в пятницу на встрече с предпринимательским сообществом региона в Мурманске.

"Мы запускаем новый продукт - губернаторский "Старт-ап". Это грант до одного миллиона рублей - на то, чтобы открыть свое дело. Правила предоставления грантов по программе уже разработаны, пока мы запланировали 15 таких грантов. Мы будем увеличивать эту сумму в зависимости от того, как пойдет процесс", - сказал Андрей Чибис.

Он добавил также, что соответствующие поправки в региональный закон "О бюджете" будут внесены на рассмотрение в Мурманскую областную думу и в течение ближайших полутора месяцев должны быть приняты. Это позволит не только поддержать начинающих предпринимателей, но и создать дополнительные рабочие места, особенно в малых городах региона.

"Через 1,5 месяца этот инструмент должен работать. Мы видим в поддержке малого и среднего бизнеса очень серьезную точку роста для того, чтобы не зависеть от конъюнктуры глобальных рынков", - сказал Андрей Чибис.