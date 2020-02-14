Гранты на развитие своего дела в 2020 году получат 20 фермеров Чечни

ГРОЗНЫЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Победители конкурса "Агростартап" - 20 начинающих чеченских фермеров - смогут в 2020 году получить гранты на общую сумму 74 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила директор департамента социальной политики, развития сельских территорий, строительства и мелиорации регионального Минсельхоза Асма Дзингаева.

"Агростартап" - грантовая поддержка, созданная в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Она рассчитана на то, чтобы закрепить молодежь на селе и обеспечить рабочие места. В 2020 году в рамках этой программы мы сумеем оказать помощь 20 вновь открывающим КФХ и одному сельскохозяйственному кооперативу. Объем выделенных средств по соглашению составит 74 млн рублей", - отметила собеседница ТАСС.

Грант может быть потрачен на то, чтобы купить земельный участок, на создание цехов для переработки и хранения продукции, приобретение птицы, животных, покупку посадочного материала, сельхозтехники.

"В 2019 году было подано 76 заявок на получение грантовой поддержки, по индикаторам мы должны были выделить 36 грантов, но по решению комиссии гранты получили 39 фермеров в соответствии с заявленными бизнес-планами. Направления разные - мясное и молочное животноводство, овцеводство, тепличное хозяйство. Объем выделенных и доведенных средств - 128 млн рублей", - добавила Дзингаева.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.