Эксперты: налоговые льготы для Арктики привлекут крупные компании и помогут развитию МСБ

ТАСС, 18 февраля. Новые налоговые льготы для инвесторов в Арктике направлены в основном на крупные добывающие предприятия. Однако приход новых инвесторов окажет мультипликативный эффект и положительно повлияет на развитие в Арктике малого и среднего бизнеса, а также поможет частично решить существующие в регионе проблемы с инфраструктурой, уверены опрошенные ТАСС представители арктических регионов и эксперты.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал ранее нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. В частности, предполагается широкий пакет преференций для добывающих компаний.

Согласно внесенным поправкам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций, среди которых - возможность создания на отдельных участках свободной таможенной зоны, круглосуточный режим работы пунктов пропуска. Помимо этого, в законопроекте речь идет о предоставлении инвесторам земельных участков в упрощенном порядке, сокращении сроков и ограничении проверок в отношении инвесторов, защита их интересов в суде.

Крупные инвестиции

Комплекс льгот для сырьевых компаний предусматривает снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. "Законопроект направлен на крупных налогоплательщиков <…> Безусловно, предлагаемые меры будут способствовать притоку инвестиций в Арктическую зону Российской Федерации и в первую очередь в добывающую отрасль", - рассказала ТАСС министр экономики Якутии Майя Данилова.

В качестве примера она привела потенциально интересные крупным инвесторам проекты в регионе: это раздельная добыча на месторождении россыпного олова Ручей Тирехтях с производством оловянного концентрата для последующей переработки, проект разработки крупнейшего в мире месторождения редкоземельных металлов Томтор в Оленекском районе, прогнозные ресурсы которого составляют 154 млн т руды и ряд других.

В некоторых регионах считают, что дальнейшее их экономическое развитие немыслимо без крупных проектов. Например, в Воркуте (Коми, город входит в Арктическую зону) его связывают со строительством новых предприятий угледобычи. "Это позволит сохранить северянам рабочие места, привлечь новые квалифицированные кадры, увеличить объем налоговых поступлений, начать разработку новых месторождений, создать потенциал для государственно-частного партнерства", - говорит заместитель руководителя администрации Воркуты по социально-экономическим вопросам Светлана Чичерина.

Вырастет вместе с большим

Эксперты, опрошенные ТАСС, сходятся во мнении, что со вводом льготы пришедшие в арктические регионы добывающие компании потянут за собой и развитие малого и среднего бизнеса. "С учетом климатических, природных особенностей, узости рынка, развивать малое предпринимательство на севере очень сложно. Крупные корпорации здесь выступают в роли локомотивов для субъектов МСП - большой проект позволяет сформировать множество, прежде всего сервисных, малых проектов", - рассказал ТАСС координатор "Деловой России" по Сибири Виктор Зубарев.

Он привел в пример один из проектов по развитию добычи угля, который предполагает создание вахтового поселка, электростанций, портовых сооружений и аэропорта, способного принимать лайнеры дальней авиации. "Там будут жить и работать сотни людей, что поспособствует и привлечению малых предпринимателей: поставщиков продуктов питания из местного сырья, сервисных компаний", - уверен собеседник агентства.

В свою очередь вице-спикер собрания депутатов Ненецкого автономного округа Матвей Чупров обратил внимание, что в законопроекте не прописаны общины коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые не являются предприятиями или коммерческими организациями.

"В качестве объектов, которые могут принять участие в развитии арктических территорий, не рассматриваются общины КМНС, которые не являются коммерческими организациями на сегодняшний день. Но они создаются для развития традиционных отраслей хозяйствования. Если бы такая возможность была в законе закреплена, это было бы неплохо. Порог инвестиций в 10 млн рублей - это стоимость одного убойного пункта, например, который мог бы быть общиной построен, и в этом случае они пользовались бы льготами", - сказал Чупров.

Нужна инфраструктура

Сами по себе льготы не будут решающим фактором для прихода инвесторов в Арктику, уверены эксперты. "Наличие возможности получить льготы не является для инвесторов решающим фактором", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова.

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, чтобы льготы сработали, нужно решить и ряд других не менее важных проблем. "Самое главное, что ограничивает освоение Арктики - это отсутствие инфраструктуры", - говорит доцент кафедры международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ Сергей Хрущев.

Согласен с ним и депутат Законодательного собрания Карелии Максим Воробьев. "Проблема плохих дорог, низкого пассажиропотока на железной дороге и отсутствия авиасообщения актуальна для районов Карелии, включенных в арктическую зону страны. Поддержка дорожного строительства и налоговые льготы для сопутствующих ему сырьевых производств могут привлечь на север новый бизнес", - поясняет он.

"Координатор "Деловой России" по Сибири Виктор Зубарев добавляет, что инвесторам в арктической территории придется учитывать жесткие экологические требования. "Любой проект в Арктике должен формироваться исходя из необходимости соблюдать экологический баланс. Поэтому здесь применимы только самые современные технологии, рассчитанные на минимальный ущерб окружающей среде", - полагает он.

Еще одной сложностью для инвесторов сегодня является поиск площадок, считает Русскова. "Пожалуй, основными трудностями прихода в регион инвесторов можно назвать ограниченность пригодных для реализации проектов площадок. Существенное количество земельных участков в регионе заняты Министерством обороны России, лесным фондом или имеют неподходящую категорию (сельхозназначения)", - пояснила она.

Перспективные отрасли

В то же время новые льготы на арктических территориях могут поспособствовать развитию перспективных отраслей, которые пока не получают должной поддержки. Русскова из Мурманской области отмечает, что в регионе есть еще много инвестиционных ниш. "В транспорте, добыче и переработке полезных ископаемых, в обрабатывающих отраслях промышленности, ориентированных на нефтегазовый комплекс, в судоремонте и судостроении, энергетике, туризме", - перечисляет она.

Зубарев также видит потенциал в развитии арктического туризма. "Пока это удел небольших групп состоятельных граждан. Чтобы туризм был более массовым и опирался не только на крупные северные города, надо формировать его инфраструктуру. И это не столько отели и представления для гостей, но в первую очередь авиация, качественный сервис и адекватная ценовая политика, - отмечает он. - Насколько мне известно, арктические регионы уже делают определенные шаги в озвученных направлениях: пытаются попасть в пилотные программы модернизации северной энергетики, получают гранты под туристические проекты".