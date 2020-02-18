Дневник предпринимателя: как бывший энергетик сделала бизнес на быстрой красоте для женщин

Несмотря на то, что идея казалась мне стоящей, я не торопилась сразу реализовывать ее в Москве, которая была мне ближе всего по духу. На тот момент я жила в Казани и все сложилось очень удачно: во-первых, там дешевле, во-вторых, городской образ жизни схож с московским. Сказано-сделано! В 2017 году я подобрала себе небольшое помещение в 100 кв. м, которое обходилось мне в 50 тыс. рублей в месяц. Из сотрудников мне требовался администратор — это порядка 15 тыс. рублей в месяц. Как видите, цены не московские, а значит цена ошибки не такая высокая. Параллельно с запуском коворкинга я открыла там же магазин корейской косметики — это было мега-популярно в России за счет тренда на тканевые маски. Мы развивались через социальные сети и контекстную рекламу в интернете. На старте я вложила порядка 1 млн рублей.

Я из семьи энергетиков, поэтому вопрос, чем заниматься после института, даже не стоял — пошла по стопам родителей. Так, я принимала участие в подготовке Олимпийских объектов в Сочи. Все пять лет было очень круто — масштабные вызовы, командировки, нереальный драйв. Но спустя время поняла, что хочу кардинально поменять сферу и заниматься чем-то более женским. Я вспомнила, что во время посещения Америки столкнулась с прикольной темой так называемых бьюти-коворкингов. Это такие пространства, где есть множество рабочих мест с самыми разными специалистами из индустрии красоты, начиная от визажистов, парикмахеров и заканчивая мастерами татуажа. Каждый такой мастер может арендовать себе рабочее место на час, на день, на месяц или купить абонемент — это реально очень удобно и выгодно. Кроме того, такая система позволяет обмениваться клиентами и давать им все услуги в одном месте, тем самым в разы повышая их лояльность. А в России этого не было — только практика аренды кресел в салонах красоты. И тут я подумала: "А ведь рынок полностью нулевой, почему бы не попробовать?".

Найти мотивацию

Вторым администратором работала я сама. И первое время — это был жесткий прессинг. Новое окружение, где другой тип общения, другие клиенты — не всегда в настроении, еще и постоянные телефонные звонки. По сути, если смотреть в разрезе карьеры, то я опустилась не на ступеньку вниз, а на много ступенек вниз и с этим надо было научиться жить и работать. Иной раз я просто себя тащила на новую работу силком: о ресторанах и путешествиях на тот момент пришлось забыть — ведь у меня экономия на всем — только бизнес и ничего больше. Помню, как мыла целое помещение, санузлы! Поняла, что это тяжелая физическая работа, которую не так-то просто выполнить. Но я себе сказала: "Элина, соберись! Ты отказалась от многого, чтобы иметь свое дело. Успех придет, но для этого надо пережить время некомфорта". И так каждое утро. Любой предприниматель, в особенности, начинающий с этим сталкивается — это надо прожить, перескочить не получится. На мой взгляд, бывшим наемным топ-менеджерам, которые хорошо зарабатывали такой переход, конечно, дается очень нелегко. Тут главное найти такую мотивацию, которая заставит тебя идти до тех пор, пока ты не поймешь, что пришел и победил.

На ошибках придется учиться

Я не верю в историю становления бизнеса без ошибок. Так не бывает, если человек об этом не говорит — это не значит, что он не совершает промахи. Поэтому некоторые думают, что свое дело — это просто. Нет — непросто. Но это, как с любой другой деятельностью, сначала ты ошибаешься, платишь за это эмоциями, деньгами. А потом пересматриваешь стратегию, меняешь тактику и начинает получаться, а потом все лучше и лучше. У меня, например, корейский магазин не пошел, так как на российский рынок вскоре пришли крупные бренды. Это направление я свернула. А вот с коворкингом получилось. Но изначально я неправильно выбрала свою целевую аудиторию — думала, что арендовать места на несколько тысяч рублей будут в основном новички. А ко мне пришли профи и им требовался не просто стул и стол, а целая атмосфера хорошего стильного салона. Где можно выпить кофе, пойти после укладки на маникюр, накраситься и даже сделать спонтанную фотосессию и все это в одном месте! Мне пришлось быстро перестраиваться. Но это того стоило.

Первый успех и новый вызов

Я вышла в операционный ноль на пятом месяце работы, а на шестой уже начала зарабатывать — до 100 тыс. рублей чистой прибыли ежемесячно. Деньги небольшие, но свои, а для Казани еще и очень хорошие. Отчетливо помню момент, когда сижу за стойкой администратора, а ко мне подходит девушка-мастер с запросом на место, а мест нет — все битком. А она мне говорит: "Ну, дайте хотя бы стул у окна!". При этом она согласилась оплачивать полную стоимость этого стула, как полноценной рабочей зоны. И тут у меня сразу же в голове щелкнул тумблер: "Это работает! Надо масштабироваться".

Не надо все уметь

Безусловно в начале бизнеса предприниматель "на все руки мастер". Но не везде это необходимо. После первого успеха ко мне начали поступать запросы на покупку франшизы. Я поняла, что такого профильного опыта в выращивании точек у меня нет, а риск высокий. А значит надо найти того, кто это умеет и может. Так, в 2018 году я познакомилась с Ильназом Набиуллиным, который развивал в Казани свою сеть салонов красоты. Я не мастер давать советы, как общаться с инвестором, но я была максимально искренней с ним при встрече и честно рассказала о своем деле. Он поехал, посмотрел и сказал, что недочетов много, но идея крутая. Теперь мы партнеры и вместе. Иногда думаю: "А что так можно было? Просто взять, сделать и получить!" И знаете, что: тот, кто делает — всегда выигрывает у интеллектуалов, которые ничего не делают, но много говорят. Всегда.

Масштабный рост

С Ильназом мы нацелились на Москву — в равных долях вложили 4 млн рублей и в 2019 году запустили первую точку возле станции метро Таганская общей площадью в 230 кв. м. Открылись достаточно быстро — буквально за пять недель. Эта точка вышла в операционный ноль на третьем месяце, а сегодня ее оборот составляет порядка 800 тыс. рублей в месяц. Дальше мы открыли еще пять точек в Москве и восьми других российских регионах, в том числе при помощи франшизы. Такой вот масштабный рост. Бизнес стал больше — пришлось быстрее перестраиваться, быстрее принимать решения, быстрее вникать во все рабочие процессы. За год из младшего партнера я смогла вырасти в партнера на равных, при этом я всегда учитываю мнение Ильназа, а он мое. Наши отношения, как бы ни банально это звучало, строятся на доверии. Без доверия масштабироваться не сможешь. Выбираешь партнера в бизнесе — выбираешь семью. Не чувствуешь себя семьей — не веди с этим человеком дела. Не сможешь вырасти — будешь постоянно оборачиваться.

Необходимо делегировать обязанности

При этом сегодня я вернулась к своему прежнему уровню жизни. И даже могу уехать в двухнедельный отпуск, так что предприниматель — это не жертва своей работы при правильно выстроенных бизнес-процессах. Сегодня у меня есть большая команда, которым я делегирую задачи, да — на телефоне постоянно, но над душой не стою. Если ловишь себя на этом при более масштабном бизнесе, значит, процессы выстроены не так — надо что-то менять. При этом делегировать мне было сложно только первые два месяца, а потом как рукой сняло. Каждый из моих сотрудников — это моя семья, я многое им отдаю, а они мне. У нас все строится по такому принципу: если ты где-то недоработал, прежде всего, ты отнимаешь время у себя. Мотивации и задачи у нас строятся соответствующе. То же самое касается и продажи франшизы, я всегда смотрю на покупателя, как на человека: насколько ему будет важен этот проект, какие у него жизненные установки. Ведь покупатель франшизы — это твои руки и ноги в другом городе или точке, поэтому тут совпадение ценностей очень важно. Такое же отношение у меня и к господдержке бизнеса. Например, мне импонирует сервис Бизнес-навигатор МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело — прим. ТАСС). Этот портал полностью бесплатен и тебе не надо искать в разных местах информацию, там она не разрозненная и понятная с первого раза. Приятно, что сделали не для галочки, а с целью того, чтобы этим пользовались. Я без труда посмотрела нужные мне локации по разным регионам, просчитала людской трафик, присмотрелась к ценам на аренду городских помещений и даже нашла раздел, куда можно добавить информацию о своей франшизе.

Сочиняй мечты, запускай коллаборации

Помимо развития франшизы, я развиваю экосистему услуг, которые могут предоставляться в бьюти-коворкинге. Сегодня у нас арендуют места для фитнеса и фотосессий — все это очень органично встроено в нашу бьюти-структуру. Также мы сделали коллаборацию с сетью кафе, что тоже удобно для клиентов. Раньше об этом можно было только мечтать. Так что техника "сочиняй мечты" еще как работает и будет работать, но при этом надо делать.

Беседовала Юлия Ермилова