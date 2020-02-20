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Госдума приняла в первом чтении законопроект о переходном налоговом режиме для МСП

Он предусмотрен для предпринимателей утративших право применять упрощенную систему налогообложения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право применять упрощенную систему налогообложения (УСН). Документ был инициирован правительством.

Законопроект закрепляет переходный налоговый режим для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников. Документ предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН, у которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников которых превысила установленное ограничение в 100 человек, но не более чем на 30 человек.

В этом случае начиная с квартала, в котором доходы превысили 150 млн рублей и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, и в следующих налоговых (отчетных) периодах налогоплательщик будет облагаться по налоговой ставке в размере 8% (для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов) и в размере 20% (для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов).

При этом, если по итогам следующего налогового периода доходы не превысили 150 млн рублей и средняя численность работников также не превысила ограничение, он заплатит такой же налог, что и ранее. Если же по итогам следующего налогового периода доходы превысили 200 млн рублей и (или) средняя численность работников превысила установленное ограничение более чем на 30 человек, налогоплательщик утрачивает право на применение УСН.

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