"На гребне волны". Как запустить бизнес на тренажерах для серферов

Путь к импортозамещению

Александр с детства занимался спортом: маунтинбайком, сноубордом, рукопашным боем. При этом свою учебу он связал с юриспруденцией и параллельно работал в московском управлении Росреестра. Однако в 2008 году он нашел свое призвание: в тот год он отправился на Бали в, где посетил курсы океанического серфинга. Навык сноубордиста помог ему быстро овладеть искусством "укрощения" волны, и через неделю ему самому предложили поработать инструктором в местной школе.

"В течение нескольких дней отпуска я практиковался как инструктор. За это время я полностью отыграл расходы на свою поездку в размере 150 тыс. рублей и еще столько же заработал. Для госслужащего с зарплатой 15 тыс. рублей — это был просто "космос". Вернувшись домой, я начал искать места, где можно покататься на доске в России. Это Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Камчатка, зимний период в Сочи. Но хотелось упражняться не только во время отпуска, но и в любой день, будь то день или ночь", — рассказывает Александр.

В своих поисках он наткнулся на американскую систему искусственных волн Flowrider. Это такой бассейн, в котором создается мощный водный поток. Образующаяся при этом волна сохраняет постоянную амплитуду, не увеличивается и не исчезает.

На тот момент каких-либо аналогов таким западным симуляторам в России не было, поэтому у Александра зародилась мысль сделать что-то подобное. Вместе с единомышленниками он составил бизнес-план и начал предлагать его государственным органам, которые занимаются развитием спорта. Несмотря на одобрение самой идеи, за финансированием ему советовали обратиться к частным инвесторам.

Ребята нашли инвестора в 2011 году — он владел частным аквапарком в Подмосковье. Бизнесмен поверил в идею и начинающих предпринимателей и заказал за границей оборудование для обучения серфингу. Александр уволился с госслужбы и начал работать у него как партнер и управляющий. Сам проект обошелся в $1,5 млн.

"В сентябре 2012 года состоялось открытие. Такого ажиотажа на обучение серфингу мы не ожидали: все дни были расписаны с 10 утра до 10 вечера, люди приходили группами по 10-12 человек и даже больше. Нам даже приходилось отказывать некоторым клиентам из-за высокого спроса", — вспоминает Александр.

Параллельно поиску первого инвестора, Александр вместе с командой решил разработать отечественную систему искусственной волны, которая была бы дешевле зарубежной. Для этого он изучил всю информацию, которая имелась в открытом доступе, проконсультировался с теми, кто катался на искусственных волнах за рубежом, просчитал параметры водного бассейна, оценил их соответствие разрешенным стандартам.

В итоге было спроектировано оборудование, которое внешне не отличается от западного, но в пять раз дешевле — $320 тыс. Это достигалось, в частности, за счет того, что вместо нержавеющей стали использовался обычный черный металл, который подвергался горячему цинкованию. Некоторые элементы — система фильтрации, защитные полотна, нагнетающие турбины — удешевлялись за счет покупки не готового изделия, а менее дорогих комплектующих, которые предполагалось собирать на российских предприятиях под заказ.

Первые проекты

Так, в 2013 году была создана компания Worldex Sport. В названии соединены два слова: world — "мир" и ex — сокращение от слова "экстрим".

Изначально в качестве первых клиентов предприниматели планировали привлекать аквакомплексы или владельцев загородных домов. Но установка искусственной волны в уже построенных аквапарках была более затруднительна с инженерной точки зрения, так как все нагрузки данного оборудования должны рассчитываться еще при строительстве всего аквакомплекса. Поэтому требовалось найти клиентов, которые находятся только на стадии проектирования или строительства такого комплекса. Свое предложение предприниматель разместил на сайте и лично отвечал на звонки клиентов. Но многие боялись приобрести оборудование, так как не видели готовый продукт в отличие от зарубежного аналога.