"На гребне волны". Как запустить бизнес на тренажерах для серферов

Путь к импортозамещению
Александр с детства занимался спортом: маунтинбайком, сноубордом, рукопашным боем. При этом свою учебу он связал с юриспруденцией и параллельно работал в московском управлении Росреестра. Однако в 2008 году он нашел свое призвание: в тот год он отправился на Бали в, где посетил курсы океанического серфинга. Навык сноубордиста помог ему быстро овладеть искусством "укрощения" волны, и через неделю ему самому предложили поработать инструктором в местной школе.
"В течение нескольких дней отпуска я практиковался как инструктор. За это время я полностью отыграл расходы на свою поездку в размере 150 тыс. рублей и еще столько же заработал. Для госслужащего с зарплатой 15 тыс. рублей — это был просто "космос". Вернувшись домой, я начал искать места, где можно покататься на доске в России. Это Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Камчатка, зимний период в Сочи. Но хотелось упражняться не только во время отпуска, но и в любой день, будь то день или ночь", — рассказывает Александр.
В своих поисках он наткнулся на американскую систему искусственных волн Flowrider. Это такой бассейн, в котором создается мощный водный поток. Образующаяся при этом волна сохраняет постоянную амплитуду, не увеличивается и не исчезает.
На тот момент каких-либо аналогов таким западным симуляторам в России не было, поэтому у Александра зародилась мысль сделать что-то подобное. Вместе с единомышленниками он составил бизнес-план и начал предлагать его государственным органам, которые занимаются развитием спорта. Несмотря на одобрение самой идеи, за финансированием ему советовали обратиться к частным инвесторам.
Ребята нашли инвестора в 2011 году — он владел частным аквапарком в Подмосковье. Бизнесмен поверил в идею и начинающих предпринимателей и заказал за границей оборудование для обучения серфингу. Александр уволился с госслужбы и начал работать у него как партнер и управляющий. Сам проект обошелся в $1,5 млн.
"В сентябре 2012 года состоялось открытие. Такого ажиотажа на обучение серфингу мы не ожидали: все дни были расписаны с 10 утра до 10 вечера, люди приходили группами по 10-12 человек и даже больше. Нам даже приходилось отказывать некоторым клиентам из-за высокого спроса", — вспоминает Александр.
Параллельно поиску первого инвестора, Александр вместе с командой решил разработать отечественную систему искусственной волны, которая была бы дешевле зарубежной. Для этого он изучил всю информацию, которая имелась в открытом доступе, проконсультировался с теми, кто катался на искусственных волнах за рубежом, просчитал параметры водного бассейна, оценил их соответствие разрешенным стандартам.
В итоге было спроектировано оборудование, которое внешне не отличается от западного, но в пять раз дешевле — $320 тыс. Это достигалось, в частности, за счет того, что вместо нержавеющей стали использовался обычный черный металл, который подвергался горячему цинкованию. Некоторые элементы — система фильтрации, защитные полотна, нагнетающие турбины — удешевлялись за счет покупки не готового изделия, а менее дорогих комплектующих, которые предполагалось собирать на российских предприятиях под заказ.
Первые проекты
Так, в 2013 году была создана компания Worldex Sport. В названии соединены два слова: world — "мир" и ex — сокращение от слова "экстрим".
Изначально в качестве первых клиентов предприниматели планировали привлекать аквакомплексы или владельцев загородных домов. Но установка искусственной волны в уже построенных аквапарках была более затруднительна с инженерной точки зрения, так как все нагрузки данного оборудования должны рассчитываться еще при строительстве всего аквакомплекса. Поэтому требовалось найти клиентов, которые находятся только на стадии проектирования или строительства такого комплекса. Свое предложение предприниматель разместил на сайте и лично отвечал на звонки клиентов. Но многие боялись приобрести оборудование, так как не видели готовый продукт в отличие от зарубежного аналога.
Долгое время продать проект не удавалось. Но спустя время, в первый год работы компании, Александр смог получить и реализовать сразу несколько заказов. Первый объект был построен в Израиле, его заказчиком выступил "друг одного из друзей", а дальше заработало сарафанное радио — через полгода поступили новые заказы из Москвы, Санкт-Петербурга и Кипра.
"С заказом в Санкт-Петербурге мы все же ушли в минус. Сроки исполнения контракта пришлись на валютный кризис, когда цена на металл, европейские комплектующие которые мы закупали, выросла в два раза", — признался предприниматель.
Однако эти потери отбили следующие контракты — искусственные волны для серфинга в 2015-2019 годах были созданы в Сочи, Анапе, Балаково, Пересвете. Большинство из них работают как клубы для любителей серфинга, а два проекта реализовано внутри аквапарка. По словам предпринимателя, срок окупаемости оборудования составляет порядка 2-2,5 лет. Для сравнения, для коммерческой недвижимости лучшим результатом является окупаемость за семь лет.
"Стоимость занятия регулируют сами заведения, обычно — от 1 тыс. рублей для одного человека, для групп людей бывают скидки. Однако мы предупреждаем инвесторов, которые арендуют площадь в аквапарке, что это будет дополнительной нагрузкой для них и посетителей — обычно аквапарки берут плату еще и за вход, даже если люди не катаются на горках", — поясняет Александр.
Размер выручки своей компании бизнесмен не раскрывает, но отмечает, что она относится к категории малого бизнеса. Компания Worldex Sport единственная в СНГ имеет патенты на технологию "искусственная волна".
В прошлом году 30-летний Александр стал финалистом премии "Прорыв года 2019" в категории "Молодой предприниматель года". Этот конкурс впервые проводился властями Москвы.
От мала до велика
Наиболее востребован серфинг в помещении у аудитории в возрасте от 16 до 27 лет — именно в этот период люди сильнее всего проявляют интерес к экстремальным видам спорта. Однако среди посетителей можно встретить граждан всех возрастов и профессий.
"Своего сына я поставил на доску в четыре года, под свою ответственность. Но рекомендую начинать все же с шести-семи лет, когда ребенок уже понимает задачу и может осознанно реагировать на те или иные ситуации. А самой возрастной на моей памяти была пара супругов в возрасте 65 и 68 лет. Они ходили каждые выходные в течение года. Я узнал, что они профессора в области медицины и пишут научную статью о том, как подобное оборудование помогает развитию вестибулярного аппарата", — рассказывает Александр.
По его словам, сообщество серферов разделилось на два лагеря: одни говорят, что искусственные волны это просто развлечение, а другие уверены, что такая тренировка поможет обуздать настоящие волны в океане или море.
"Я привержен второй позиции. Во-первых, техника поворотов на "живой" и искусственной волне идентична. Во-вторых, как держать баланс и чувствовать доску — тут опять же одинаково. Отличие только в зеркальности действий: если в океане сначала нужно научиться лежать на доске, грести, ловить волну, вставать на доску, то здесь сначала нужно обучиться стоять и поворачиваться и лишь потом развивать заскоки из положения лежа", — объясняет предприниматель.
Кстати, высота волны в бассейнах регулируется и может достигать двух метров. Она зависит от модели установки, количества и мощности турбин. Ширина установки также может быть разной, и фиксируется на стадии проектирования проекта.
Каждому новичку помогает инструктор. За одно занятие можно научиться стоять на доске и не падать, за второе обычно осваивают повороты, а на третьем начинают делать простые трюки. Но все зависит от личных физических способностей.
Наиболее востребованы волновые установки в закрытом помещении осенью, зимой и весной, а лето считается низким сезоном.
Волна — в каждый город
Серфинг по решению Международного олимпийского комитета был включен в Олимпийскую программу в 2016 году. В связи с этим предприниматель надеется, что его системы могут быть востребованы для подготовки спортсменов сборной России.
"Более амбициозная идея — это реализовать программу "Волна — в каждый город". Раз серфинг — такой же олимпийский вид спорта, как хоккей или футбол, то для развития и популяризации этих соревнований нужны площадки. Хотя бы в каждом городе-миллионнике должна стоять подобная установка. Маленькие города не должны бояться реализовывать подобные объекты, привлекать инвестиции, повышать туристический спрос. Тогда у нас в стране бизнес и экономика будут развиваться", — убежден Александр.
Для реализации проектов в регионах он намерен использовать портал "Бизнес-навигатор МСП", который разработан Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).
"Один из его сервисов предлагает предпринимателю узнать обо всех льготах, субсидиях и грантах в том или ином регионе. Причем он автоматически подбирает меры поддержки, которые могут быть наиболее подходящими для бизнеса", — отмечает Александр.
"Пути развития серфинга и нашего бизнес чем-то похожи, — замечает он. — Например, этот вид спорта перешел из любительского в профессиональный, а наша компания — от простого копирования к уникальной технологии. Думаю, что мы поймали свою волну".
Беседовал Наиль Шахвалиев