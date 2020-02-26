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Титов предложил дополнить нацпроект по поддержке МСП налоговыми каникулами для бизнеса

Бизнес-омбудсмен отметил, что России нужно брать лучшие примеры от соседей, с которыми она входит в единое экономическое пространство

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил дополнить нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" введением налоговых каникул для бизнеса на три года. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в среду журналистам в ходе рабочей поездки в Челябинск.

"Мы, конечно, за решения, которые могли бы дополнить национальный проект более решительными мерами для малого бизнеса. На примере Казахстана - у них малый бизнес на три года освобожден от уплаты налогов <...> Поэтому мы предлагаем сегодня именно это решение - на три года, возможно, на более длительный срок, но малый бизнес нам нужно освободить от налогов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие меры предлагает уполномоченный для ускорения реализации нацпроекта в текущем году.

Титов отметил, что России надо брать лучшие примеры от соседей, с которыми она входит в единое экономическое пространство. По его мнению, нередко отечественный малый бизнес оказывается вне конкуретного поля, потому что у него фискальная нагрузка выше.

Структура нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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