Титов: нацпроект МСП стал первым серьезным решением для поддержки бизнеса

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стал первым серьезным решением в направлении помощи российскому малому бизнесу. Такое мнение высказал в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Национальный проект - это первое серьезное решение в направлении поддержки малого бизнеса. Там предусмотрены очень важные направления, он обеспечен серьезными финансовыми ресурсами, и сейчас они увеличиваются", - сказал бизнес-омбудсмен, комментируя ТАСС итоги первого года реализации нацпроекта.

Титов считает, что программы нацпроекта позволят бизнесу получить более доступное и долгосрочное кредитование своих проектов, а малым компаниям - необходимые для развития гранты. "Поэтому мы надеемся, что это даст свой результат", - заключил Титов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. В его структуру входит пять федеральных проектов: "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", а также "Популяризация предпринимательства". Эти меры призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, нарастить долю МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов МСП - до 10% от общего объема.