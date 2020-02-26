Титов: некоторые ведомства резко снизили число проверок бизнеса в России

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Количество проверок российских предпринимателей контрольно-надзорными органами в 2020 году не растет, а некоторые ведомства резко сократили их число. Об этом сообщил в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск.

"Пока такого существенного роста нет, но и снижения [в целом] пока мы тоже не наблюдаем, хотя по некоторым ведомствам происходит сокращение количества проверок, очень серьезное сокращение", - сказал бизнес-омбудсмен, отвечая на вопрос ТАСС, не называя конкретные ведомства.

По его словам, в Челябинской области на первом месте по количеству проверок бизнеса стоит Федеральная налоговая служба.

В декабре 2019 года глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман говорил, что доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса сократилась до 78% с 96% в 2018 году.