В Красноярске планируют создать высокотехнологичный центр челюстно-лицевой медицины

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) оказала поддержку Красноярской компании "Эпитетика" в получение займа в 40 млн рублей для создания медико-производственного центра для высокотехнологичной реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми дефектами. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"Красноярскому ООО "Эпитетика" одобрен заем на сумму 40 млн рублей Фондом региональных социальных программ "Наше будущее". Средства будут предоставлены компании по ставке 0% годовых на 10 лет при обеспечении Корпорации МСП по займу в виде гарантии на сумму 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

Центр сможет оказывать помощь более чем 240 пациентам ежегодно, в том числе в области стоматологии и лор-заболеваний. На базе центра также планируют обучить более 5 тыс. специалистов по реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми дефектами и смежным специальностям.

Центр создадут на базе компании "Эпитетика" в партнерстве с "Клиникой Профессора Николаенко", занимающейся реабилитацией пациентов с челюстно-лицевыми дефектами, а также Центром дополнительного профобразования "Профессорская практика", который готовит специалистов по данному направлению. Информационную и научно-технологическую поддержку центру будет оказывать Университет Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге. Кроме того, в проекте будет участвовать фонд "Подари улыбку", который поможет привлечь гранты и субсидии для социальной адаптации пациентов и привлечения иностранных специалистов.