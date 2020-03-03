Госдума приняла законопроект о национальной гарантийной системе поддержки МСП во II чтении

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на развитие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Документ был инициирован правительством РФ.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 22 января. Во втором чтении были приняты поправки, уточняющие формулировки законопроекта, а также срок вступления закона в силу.

В документе закрепляется понятие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства как системы организаций, состоящей из АО "Корпорация МСП", АО "МСП Банк" и региональных гарантийных организаций, которые во взаимодействии друг с другом и на основании единых стандартов обеспечивают кредитно-гарантийную поддержку субъектов МСП. Кроме того, законопроектом определяются основные принципы построения и функционирования этой системы.

Документ также регламентирует деятельность АО "Корпорация МСП" по оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности региональных гарантийных организаций в целях оказания им последующей финансовой поддержки посредством ранжирования региональных гарантийных организаций (РГО). Финансовая поддержка региональных гарантийных организаций будет осуществляться с учетом присвоенного им корпорацией развития МСП ранга. Система рангов, по мнению авторов законопроекта, должна стать важным источником информации об уровне кредитного риска конкретной региональной гарантийной организации в сравнении с другими.

Ожидается, что законопроект позволит обеспечить среднегодовой прирост объема финансовой поддержки субъектам МСП не менее чем на 10%, увеличив совокупный ежегодный объем финансовой поддержки субъектов МСП с 117 млрд рублей в 2018 году до 205 млрд рублей в 2024 году, а также обеспечить ежегодную динамику субъектов МСП - получателей поддержки не менее чем на 3%, увеличив ежегодное количество субъектов МСП - получателей поддержки к 2024 году до 6 тыс.