{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд имени Зайеда одобрил финансирование более 200 чеченских предпринимателей

Общая сумма выделенных средств составила свыше 1 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 5 марта. /ТАСС/. Фонд имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций одобрил более 200 проектов МСП на общую сумму 1 млрд 119 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

"Фонд оказывает консалтинговую помощь предпринимателям и финансирует рентабельные проекты на выгодных условиях. В настоящее время специалистами организации рассмотрено и одобрено 209 проектов на общую сумму 1 млрд 119 млн рублей. 129 предпринимателей получили финансирование и занимаются бизнесом. При поддержке фонда уже удалось создать 391 рабочее место", - написал Кадыров.

Фонд открылся в Чечне в мае 2017 года, в рамках договоренности между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Зайедом Аль Нахайаном. Представители бизнеса из ОАЭ намерены в течение 10 лет поддержать 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике и создать около 70 тыс. рабочих мест. Основные направления поддержки включают предоставление финансирования на создание нового и развитие действующего бизнеса, обучение и консультирование предпринимателей, содействие развитию предпринимательского сообщества. Работает фонд по трем направлениям: традиционное финансирование под 11% годовых, исламское партнерское финансирование, лизинг (рассрочка) от 13% годовых.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичОАЭРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Корпорация МСП поддержала проект красноярской молочно-товарной фермы
Финансирование в размере 900 млн рублей предоставлено по ставке 5% годовых на шесть лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС