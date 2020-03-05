Фонд имени Зайеда одобрил финансирование более 200 чеченских предпринимателей

ГРОЗНЫЙ, 5 марта. /ТАСС/. Фонд имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций одобрил более 200 проектов МСП на общую сумму 1 млрд 119 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

"Фонд оказывает консалтинговую помощь предпринимателям и финансирует рентабельные проекты на выгодных условиях. В настоящее время специалистами организации рассмотрено и одобрено 209 проектов на общую сумму 1 млрд 119 млн рублей. 129 предпринимателей получили финансирование и занимаются бизнесом. При поддержке фонда уже удалось создать 391 рабочее место", - написал Кадыров.

Фонд открылся в Чечне в мае 2017 года, в рамках договоренности между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Зайедом Аль Нахайаном. Представители бизнеса из ОАЭ намерены в течение 10 лет поддержать 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике и создать около 70 тыс. рабочих мест. Основные направления поддержки включают предоставление финансирования на создание нового и развитие действующего бизнеса, обучение и консультирование предпринимателей, содействие развитию предпринимательского сообщества. Работает фонд по трем направлениям: традиционное финансирование под 11% годовых, исламское партнерское финансирование, лизинг (рассрочка) от 13% годовых.