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"Роснефть" и Корпорация МСП намерены увеличить долю малого бизнеса в закупках компании

Стороны подписали соглашение о расширении сотрудничества

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская нефтяная компания "Роснефть" и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подписали соглашение о расширении сотрудничества, которое предполагает увеличение доли предприятий малого и среднего бизнеса в закупках компании. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе корпорации.

"В рамках соглашения Корпорация МСП предоставит НК "Роснефть" информационно-аналитические услуги для повышения информированности представителей малого и среднего предпринимательства о закупках компании. Такая инициатива позволит повысить эффективность закупочной деятельности НК "Роснефть", а также привлечь новых участников рынка из числа субъектов малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

"Роснефть" принимает активное участие в реализации мероприятий, направленных на создание конкурентных условий для представителей малого и среднего бизнеса и является одним из лидеров среди крупнейших заказчиков страны по объему закупок в сегменте малого и среднего предпринимательства, уточнили в корпорации.

В пресс-службе добавили, что "Роснефть" стала одной из первых крупнейших компаний России, заключивших соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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