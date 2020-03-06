Корпорация МСП поддержала проект оздоровительного комплекса в Самарской области

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. МСП Банк предоставил кредит на 275 млн рублей на строительство оздоровительного комплекса в моногороде Новокуйбышевск Самарской области, где предполагается создать, в частности, русские парные и финские сауны. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

"МСП Банк выдал кредит компании "Волжские Термы" на сумму 275 млн рублей для строительства в моногороде Новокуйбышевске оздоровительного комплекса. Финансирование предоставлено по сниженной льготной ставке 8,25% годовых на семь лет. Корпорация МСП приняла положительное решение о предоставлении гарантии компании в пользу МСП Банка по открытой кредитной линии. Кредит также обеспечен поручительством гарантийного фонда Самарской области", - отмечается в сообщении.

На территории семейного центра здоровья и отдыха "Волжские термы", как предполагается, будут расположены подогреваемые бассейны, в том числе на открытом воздухе, сауны и бани разной направленности - русские парные, финские сауны, турецкий хамам, арома-хамам, кедровая, травяная сауна, сауна - "Соляная пещера", криосауна, а также помещения для оздоровительных процедур, SPA-комплекс, фудкорт, детская водная площадка. Площадь комплекса составит 13,2 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составляет свыше 350 млн рублей.

Оздоровительный комплекс будет располагаться на территории бывшего молокозавода. В настоящее время оформлена разрешительная документация на использование необходимых объемов газа и электричества, начаты строительные работы. Открытие комплекса намечено на конец 2020 года. В ходе реализации проекта планируется создать порядка 70 новых рабочих мест в моногороде Новокуйбышевске.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.