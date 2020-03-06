Мишустин считает, что женщины в бизнесе - это прекрасно

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что женщины в бизнесе - это прекрасно, а также назвал качества, которые, по его мнению, отличают их в работе. Своими наблюдениями премьер поделился во время состоявшейся накануне Международного женского дня встречи с женщинами-предпринимателями, которые представляют сферу малого и среднего бизнеса.

Собравшиеся задавали Мишустину различные вопросы, касающиеся налоговых аспектов и других особенностей ведения бизнеса, а под конец встречи прозвучал и такой: не считает ли премьер, что женщины-предприниматели - это беда? "Я как мужчина вообще считаю, что женщина - это не беда", - сказал Мишустин. Он высказал мнение, что женщина-предприниматель - "это прекрасно".

При этом премьер обратился к своему опыту работы в налоговой сфере, напомнив, что в числе сотрудников там около 80% - женщины.

"Это самые лучшие работники. Они профессиональные, они аккуратные, они усидчивые, абсолютно в этом смысле преданные делу. Я это говорю совершенно искренне", - сказал Мишустин. По его словам, если сестра, жена или мать какого-то мужчины занимается бизнесом, это должно стимулировать его "без всякого повода дарить цветы".

"40% руководителей в малом и среднем предпринимательстве - это женщины. И это хорошо. Когда женщина возглавляет бизнес, мне кажется, что это очень сильно дисциплинирует наших мужчин", - сказал Мишустин.