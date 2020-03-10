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Титов сообщил Мишустину о рисках развития малого бизнеса при принятии нового КоАП

Аппарат бизнес-омбудсмена провел экспертизу и выделил ряд моментов, которые могут серьезно осложнить работу предпринимателей
Бизнес-омбудсмен Борис Титов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Бизнес-омбудсмен Борис Титов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Принятие нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и проекта процессуального кодекса несет риски для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в стране. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем письме председателю правительства Михаилу Мишустину, предложив организовать на уровне кабмина совещание по данному вопросу с привлечением предпринимательского сообщества.

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Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему кодексу, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

"Принятие законопроектов [о новом КоАП и новом процессуальном КоАП] в текущей редакции несет угрозу инвестиционному климату, развитию малого и среднего бизнеса в РФ. Прошу дать поручение организовать на уровне правительства РФ совещание по законопроектам с участием уполномоченного, представители бизнеса и ведущих предпринимательских объединений", - говорится в письме бизнес-омбудсмена, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Два источника в правительстве РФ подтвердили ТАСС, что "письмо бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова получено, но пока не рассмотрено".

В пресс-службе Минюста РФ на запрос ТАСС ответили, что сейчас ведется доработка проектов кодексов "с учетом замечаний и предложений, поступающих в Минюст России по результатам их рассмотрения заинтересованными государственными органами и организациями, а также гражданами в ходе публичного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы". Там отметили, что 24 января законопроекты были направлены на рассмотрение уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей, его позиция "до настоящего времени в Минюст России не поступила".

Подходить осторожнее

Мишустин, ранее комментируя проект нового КоАП, призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. В Госдуме предлагали не допустить спешки при подготовке редакции в проект. А рабочая группа, которая занималась поправками, высказывала намерение просить главу правительства отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму. О том, что документ еще не окончательный и будет дорабатываться с учетом общественного мнения, говорил в феврале замминистра юстиции РФ Денис Новак.

Предупреждения и штрафы

Как сообщил в своем письме Титов, аппарат бизнес-омбудсмена провел экспертизу и выделил ряд моментов, которые могут серьезно осложнить работу предпринимателей. Всего в письме, направленном Мишустину, перечислено 19 пунктов, по некоторым из них приводятся сравнения с действующими положениями кодексов.

Одним из главных замечаний стало "существенное увеличение размеров административных штрафов в проекте нового КоАП без какого-либо экономического обоснования, по отдельным административным правонарушениям повышение штрафов составляет десятки раз".

Самое существенное увеличение штрафов - за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям пребывания, воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей, а также ухода и присмотра за ними. Для индивидуальных предпринимателей оно, как предполагает проект нового КоАП, вырастет в 70 раз. В 35-60 раз повысятся штрафы для водителей транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, при превышении для тяжеловесного транспорта допустимых габаритов, массы или нагрузки на ось без специального разрешения.

Титов отметил, что в проекте нового КоАП появилось понятие "грубого административного правонарушения", что может стать "высоко рискованным для участников производства по делу об административном правонарушении" из-за возможного субъективного толкования этого понятия судом.

В числе замечаний к процессуальному КоАП в своем письме Титов назвал увеличение предельного срока проведения административного расследования с одного до двух месяцев, увеличение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении с 13 до 22, исключение права бизнес-омбудсмена обжаловать постановление по делу об административном правонарушении и другие пункты.

Учитывать мнение бизнеса

Титов отметил, что институт уполномоченного всецело поддерживает работу правительства по ликвидации избыточных требований, но вместе с тем отмечает, что предприниматели пока "не фиксируют позитивных результатов указанной работы". Он напомнил, что законопроекты о принятии новых кодексов планируется внести в правительство в мае, в Госдуму - в июне 2020 года, а ввести их в действие уже с 1 января 2021 года. При этом мнение бизнеса при подготовке законопроектов фактически не учитывалась, заметил уполномоченный.

"В частности, представители бизнеса, ведущих предпринимательских объединений и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей не были включены в состав межведомственной рабочей группы по подготовке нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Не предполагается участие бизнеса и в доработке законопроектов", - написал Титов, отметив важность включения в состав профильной рабочей группы представителей бизнеса.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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