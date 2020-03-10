Корпорация МСП поддержала проект белгородской компании по производству кормов для животных

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. МСП банк предоставил кредит на 100 млн рублей компании "Спецкорма" из Белгородской области, которая производит корма для животных и развивает трейдинг агропродукции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

"МСП банк предоставил компании "Спецкорма" кредит на сумму 100 млн рублей для приобретения сырья. Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых на 12 месяцев, кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП", - отмечается в сообщении.

Средства планируется направить на закупку сырья. Благодаря этому предприятие удовлетворит растущий спрос на продукцию, увеличит число заказчиков и обеспечит устойчивое развитие производства, уточнили в пресс-службе.

Предприятие "Спецкорма" основано в 2015 году, специализируется на растениеводстве и животноводстве. В компании создано и активно развиваются направления по производству готовых кормов для сельскохозяйственных животных и выпуску рафинированного и обогащенного подсолнечного масла. Предприятие также развивает трейдинг сельскохозяйственной продукции. В ассортименте товаров: горох, кукуруза, овес, подсолнечник, пшеница, соя и ячмень, а также подсолнечный и свекловичный жом.

МСП банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.