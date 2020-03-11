Власти Москвы предложили малому бизнесу льготную аренду "Дома с рыцарем"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса получили возможность арендовать по льготной ставке помещение в доходном доме Анны Шугаевой, известном также как "Дом с рыцарем". В 2019 году зданию присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщила в среду пресс-служба департамента города по конкурентной политике, который выступает организатором торгов.

"Аукцион за аренду помещения площадью 149 кв. м проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Для них же установлена специальная арендная ставка за один квадратный метр, которая на старте составляет 1 тыс. рублей. Итоговая начальная цена за аренду всего помещения начинается от 149,8 тыс. рублей. Это будет первый городской аукцион за право аренды помещения в этом здании после получения им статуса объекта культурного наследия", - приводят в сообщении слова вице-мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 3 апреля, проведение торгов состоится 9 апреля.

Объект расположен по адресу Садовая-Самотечная улица, дом 2/12. Здание, в котором победителю аукциона предлагается арендовать помещение, находится в 10 минутах ходьбы от станции метро "Цветной бульвар", через дорогу от театра кукол имени Образцова. Помещение имеет свободное назначение и оборудовано отдельным входом.

Доходный дом Анны Шугаевой был построен в 1913 году. Здание выполнено в готическом стиле и украшено рельефными вставками с фигурами крылатых львов, дам и рыцарского оружия, центральная скульптура - фигура рыцаря в латах с мечом, стоящего в нише.