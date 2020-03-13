"Семь раз отмерь". Как бизнесмен создает на Северном Кавказе мебель с русским характером

Кавказ, буддизм и русские традиции Иван Мордовин из города Георгиевск никогда не задумывался о профессии столяра. Он получил экономическое образование и с юношества ушел в предпринимательство — участвовал в собственных проектах в сфере торговли, занимался организацией мероприятий, рекламной деятельностью. Однако найти направление, которое было бы по душе и обеспечило работой на годы вперед, ему не удавалось. Все изменилось летом 2012 года, когда вместе с семьей он отправился на автомобиле в Волгоград навестить родственников. На полдороги у машины обнаружилась поломка, которая требовала срочного ремонта в автосервисе. Ивану ничего не оставалось, как доверить транспортное средство профессионалам, а свободное время посвятить изучению достопримечательностей Элисты, где он остановился. "Это единственный в Европе регион, где большинство населения проповедует тибетскую форму буддизма. Поэтому вся архитектура города пропитана буддистской тематикой. Так как я отношу себя к последователям русской этнической культуры, то после увиденного захотел изучить именно исконно русскую архитектуру и возродить ее через деревянное зодчество", — рассказал Иван. По возвращении в родной Георгиевск он начал читать тематическую литературу, смотреть в интернете ролики про столярное ремесло и резьбу по дереву. А после, вооружившись бензопилой, топором и рубанком, попробовал ваять небольшие скульптурные элементы в подвале родительского дома. "Первым произведением стала скульптура "Мудрость" — полуметровая деревянная сова, сидящая на витом деревянном столбе. Следом, вдохновляясь русскими народными сказками, изготовил композиции "Репка", "Колобок", "Маша и медведь". Для духовного обогащения я посещал музеи в Москве и Санкт-Петербурге, ездил по русским деревням. Почти на каждой покосившейся избушке находил элементы резьбы — на наличниках оконных проемов, карнизах и балюстрадах, причелинах и кронштейнах", — отмечает столяр.

Все это он старался воплощать в своих скульптурах. Некоторые изделия, например деревянные садовые тележки, он выставил для продажи на интернет-площадке авторских работ и дизайнерских вещей "Ярмарка мастеров". Первая такая тележка была продана уже на второй день. Однако Иван все же сомневался: стоит ли бросать приносящую доход рекламную деятельность ради хобби, чем он на тот момент считал свое ремесло. Расставила все точки над "i" воля случая: в январе 2013 года по дороге на работу его сбила машина. Врачи диагностировали у пострадавшего двойной перелом лицевой кости, контузию и госпитализировали его на две недели. В больничной палате ему пришло осознание, что "нужно оставить после себя что-то материальное", потому свое увлечение столярным мастерством он решил развивать и превратить в бизнес. Ремесленный парк После выписки он ушел из всех проектов, в которых был занят, и оформился как индивидуальный предприниматель. Купив или позаимствовав у товарищей рабочие инструменты, все в том же подвале он производил несложные декоративные предметы — кашпо, садовые мельницы, мини-избушки на курьих ножках. Свои работы он фотографировал и выставлял на интернет-площадке, однако продажи почти не приносили прибыль. "Но в сентябре 2013 года поступил заказ на оформление ремесленного парка для международного фестиваля мировой музыки, искусств и танца WOMAD (World of Music, Arts and Dance), который был запланирован в Пятигорске. Я взял в помощники пятерых друзей, и буквально за неделю мы создали деревянные торговые навесы, резные указатели, элементы декора для сцены. За эту работу по контракту мы получили 150 тыс. рублей, что на тот момент казалось большими деньгами", — рассказывает предприниматель. Фестиваль посетили 15 тыс. человек. Иван познакомился с его дирекцией, участниками-подрядчиками, другими бизнесменами. И благодаря сарафанному радио уже во второй половине лета ему начали поступать заказы на сложные изделия — мебель и предметы интерьера.

Тогда он понял, что любительских знаний для изготовления подобных гарнитуров у него не хватает и разместил объявление о найме профессиональных столяров. Почти сразу же на него откликнулся мастер Сергей Рахимжанов, который родился в Казахстане, работал в Сочи вахтовым методом, а жил в соседнем с Иваном поселке. Попробовав его в деле, предприниматель понял — "это совсем другой уровень", и нанял мужчину на работу. В таком тандеме они брались уже более крупные, чем прежде, заказы. Мастерская переместилась из подвала в сарай, потом в арендованное помещение, затем в еще одно, но просторнее. С заработанных средств Иван купил земельный участок в Георгиевске, где хотел построить дачу, но в конце 2017 года сделал выбор в пользу новой мастерской. За два месяца вместе со своими работниками он возвел и оборудовал всем необходимым новое помещение площадью 230 кв. м. Проект потребовал около 1 млн рублей вложений, половина из которых были взяты в кредит. Первые заказы новое производство начало принимать в январе 2018 года. Состаренная или осовремененная Именно тогда была полноценно сформирована концепция ремесленного производства — артели "Русичи". "Идеей было возродить русский стиль в мебели, поэтому мы назвались "Русичи". А что касается артели — это такое добровольное объединение независимых мастеров для реализации больших проектов. На Руси были артели промысловые, художественные, строительные. Наше ремесленное движение подходит под эту модель, поэтому мы решили отдать дань традиции", — поясняет Иван. Как ни странно, первый серьезный заказ новому производству пришел из Казахстана — один из крупных ресторанов Алма-Аты решил приобрести этнические столы и стулья. Сумма контракта составила 1,3 млн рублей. За ними начали следовать заказы для других кафе и ресторанов, частных домов и дач. Некоторые клиенты просят оформить интерьеры "под ключ".

Сейчас эскизы традиционной русской мебели берутся из архивов музеев, фотографий старых книг, открытых источников в интернете, но дорабатываются дизайнерами, с которыми мастера выстраивают сотрудничество. Так, воссоздаются суздальские или рязанские стулья, ладожские или новгородские скамьи, смоленские сундуки и комоды. "У нас нет просто копий. Вся мебель — авторская, выполненная в этническом стиле, чем мы гордимся", — уточняет основатель артели. Сырьем является северная сосна, которая хорошо поддается обработке и позволяет создавать прочные и долговечные предметы мебели. А главным поставщиков выбрана лесозаготовительная база из Карелии, которая доставляет струганный и просушенный столярный лес, его можно использовать с минимальными доработками. География заказов не ограничивается Ставропольем — они поступают из Москвы, Сочи, Южно-Сахалинска, Нижневартовска, Ноябрьска и других городов по всей стране. Небольшие заказы поступали из Белоруссии, Украины и Германии. Сегодня на производстве задействованы шесть человек, но за счет найма дополнительной рабочей силы их число при необходимости может увеличиваться до 10. Средняя годовая выручка артели составляет 11 млн рублей, что соответствует доходам микропредприятия. Международные выставки В планах артели — до конца текущего года построить рядом с производством школу столярного мастерства. В ней планируется оборудовать классы для теоретических занятий и обучающие помещения для оттачивания практических навыков. По проекту, территория вокруг школы будет облагорожена, а на месте пустыря заложена аллея с прогулочными дорожками. Для повышения узнаваемости основатель компании намерен выставлять свои лучшие изделия на различных международных выставках. В частности, он рассчитывает принять участие в выставке интерьера и дизайна мебели Salone del Mobile. Milano, которая ежегодно проходит в Италии. В этом году, если даты не будут изменены из-за коронавируса, она должна состояться 16-21 июня.