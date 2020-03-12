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Титов предложил поставить на контроль прокуратуры рейды, осмотры и другие виды проверок

Также бизнес-омбудсмен отметил, что при планировании на 2020 год прокуроры отклонили каждое пятое из 456 тыс. предложенных контрольных мероприятий

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Все виды проверок, включая рейды и осмотры, должны контролироваться прокуратурой, чтобы обеспечить лучшее регулирование сферы контроля и надзора в России. Такое мнение высказал в четверг ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Что касается числа проверок [бизнеса], то его сокращению сильно препятствует сама специфика регулирования этой сферы <…> Однако вся проблема в том, что контрольные мероприятия не ограничиваются плановыми и внеплановыми проверками, которые вносятся в Единый реестр проверок. У нас есть рейды, осмотры, административные расследования и так далее. И вот их число попросту не поддается точному подсчету. Решение проблемы нам видится в том, чтобы поставить под контроль прокуратуры абсолютно все проверки, вне зависимости от того, какое название для них придумывают", - сказал бизнес-омбудсмен.

Он напомнил, что в 2018 году прокуратура выявили более 52 тыс. нарушений федерального закона № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля". "Примерно столько же нарушений выявлено и в 2019 году. В результате общий план проверок в 2019 году был сокращен на треть, а при планировании на 2020 год прокуроры отклонили каждое пятое из 456 тыс. предложенных контрольных мероприятий", - сказал Титов.

Задачу по снижению административного давления на бизнес преследует проводимая в стране реформа контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина"). Она предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

"Гильотина" еще не начала действовать в полной мере, - считает Титов. - Пока что отменены лишь правовые акты времен СССР, поэтому об улучшении говорить рано. Более того, новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях, представленный недавно Минюстом, вызывает у нас серьезные опасения. Он, с одной стороны, ужесточает наказание, в первую очередь для малого бизнеса, а с другой стороны - делает менее весомой ответственность самих контролеров за допущенные при проверках нарушения".

Президент России в опубликованном в четверг интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" заявил, что "регуляторная гильотина" необходима, но подходить к ней нужно осторожно. По словам Путина, "взять и рубануть сразу - очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно", поэтому в течение этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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