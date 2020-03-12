Глава ТПП заявил, что порядочных торговцев в России становится больше

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Порядочных работников в сфере торговли в России становится больше, однако единичные негативные случаи отражаются на мнении покупателей к предпринимателям в целом, считает глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

В интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко спросил президента о том, верно ли, что "торгаш - жулик". "В сознании народа, мы же так говорим", - ответил ему Путин, рассказав, что в советские годы сталкивался с обманом со стороны продавцов, но предпочитал с ними "не связываться".

"Тенденция такая отчасти сохраняется, переломить ее непросто. Тут, как в пословице, - ложка дегтя портит бочку меда. Вас в десяти магазинах не обманут, в одном подсунут некачественный товар - и все, все "торгаши" уже воспринимаются как жулики", - сказал Катырин в четверг ТАСС.

По его словам, только время и полноценная конкуренция, плюс серьезные наказания на всех уровнях способны изменить ситуацию. "Так было везде в мире. А долю на рынке таких непорядочных компаний оценить трудно. Можно, конечно, ссылаться на количество наказанных за нарушения, но это тоже полную картину не даст. Одно можно сказать: порядочных становится больше", - заключил глава Торгово-промышленной палаты.

Ранее в четверг свое мнение о высказывании президента РФ выразил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он отметил, что предприниматели, занятые в сфере торговли, изменили принципы своей работы с 1990-х годов, а советская неприязнь к таким бизнесменам в народе давно улетучилась.