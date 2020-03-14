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Число получивших господдержку субъектов МСП в Орловской области выросло на 15%

По словам губернатора региона Андрея Клычкова, их число увеличилось до 3,5 тыс.

ОРЕЛ, 14 марта. /ТАСС/. Количество компаний малого и среднего предпринимательства в Орловской области, получивших поддержку от властей, увеличилось на 15% - до 3,5 тыс. по итогам 2019 года. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Андрей Клычков на втором орловском международном экономическом форуме.

"В числе ключевых приоритетов правительства области - системная поддержка малого и среднего предпринимательства. В 2019 году поддержку получили более 3,5 тыс. субъектов МСП. Это плюс 15% к 2018 году", - сказал Клычков.

По словам главы региона, в настоящее время сектор МСП является одним из важнейших для экономики региона - он представлен 26 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций, численность занятых в компаниях превышает 90 тыс. человек. При этом вклад малых и средних предприятий в валовый региональный продукт составляет порядка 20%.

"Объем выплачиваемых налоговых поступлений превысил 1,9 млрд рублей с ростом 113% к предыдущему периоду", - добавил Клычков.

Теги
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич
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