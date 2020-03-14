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Эксперт: признание коронавируса чрезвычайным обстоятельством в Москве поможет бизнесу

Как сообщил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр, при этом данная мера "не исключит ее использование мошенниками в своих интересах"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Признание властями Москвы коронавирусной инфекции чрезвычайным обстоятельством поможет реальному бизнесу избежать штрафных санкций за неисполнение контрактных обязательств, которые могут происходить по независящим от предпринимателей причинам. Такое мнение высказал в субботу ТАСС председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр.

В субботу власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, "повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы". Мэр столицы Сергей Собянин в документе пояснил, что в сложившейся ситуации эта мера "упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств".

"Китай сейчас срывает все сроки поставок комплектующих, материалов, товаров, а многие в бизнесе на этом завязаны. Был шанс переходить с китайских комплектующих на европейские, но сейчас и Европу накрывает тот же самый коронавирус, тоже ожидается блокировка всех отгрузок. Поэтому такая мера со стороны властей Москвы является неким послаблением, потому что появляется официальная причина, которая в контрактах прописана - "за исключением форс-мажора и чрезвычайной ситуации, которые вводятся официальными органами". Это поможет бизнесу, по крайней мере, избежать штрафных санкций со стороны тех же самых государственных органов", - отметил Скляр.

По его словам, данная мера "не исключит ее использование мошенниками в своих интересах, но реальному бизнесу это, безусловно, поможет".

Он считает, что столичная инициатива должна быть распространена на другие регионы России. "Если это рассматривать с точки зрения помощи - чтобы предприниматель не подпадал под санкции и штрафы, - то нужно распространять ее как одну из лучших инициатив", - заключил он.

Скляр добавил, что знает многих предпринимателей в сфере торговли, которые уже перешли на удаленную работу, однако отметил, что в Торгово-промышленной палате подобных мер пока нет.

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