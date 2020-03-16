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Более 40% молодых людей в Москве планируют открыть свой бизнес

45% респондентов согласились с тем, что в столице есть все возможности для создания бизнеса с нуля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Свыше 40% опрошенных молодых людей в Москве планируют открыть собственный бизнес, сообщила в понедельник пресс-служба аппарата мэра и правительства столицы.

"Об открытии малого бизнеса задумываются 42% жителей Москвы в возрасте от 18 до 24 лет и 38% горожан от 25 до 34 лет. 24% респондентов из этих возрастных групп собираются начать свое дело в течение одного-двух лет", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно исследованию, 31% опрошенных москвичей (всех возрастов) считают, что могли бы легко начать свое дело. О наличии необходимых знаний и опыта для создания бизнеса заявила почти половина респондентов (41%). У 18% участников опроса есть все возможности, чтобы открыть бизнес в течение ближайших шести месяцев.

По словам Сергуниной, правительство Москвы старается постоянно совершенствовать экосистему для бизнеса. Предпринимателям предоставляются льготы и субсидии, для них проводятся бесплатные консультации и обучающие программы, переводятся в электронный вид госуслуги, расширяется линейка полезных в работе онлайн-сервисов.

"Так, 45% участников опроса согласились с тем, что в Москве есть все возможности для создания бизнеса с нуля", - отмечается в сообщении.

Основными и наиболее привлекательными чертами предпринимательства 57% опрошенных назвали независимость и работу на себя. Кроме того, 48% отметили возможность заниматься любимым делом, гибкую нагрузку и свободный график - 39%, высокий доход - 28%.

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