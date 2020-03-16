Россияне назвали недостаток финансов и нехватку знаний основными барьерами для бизнеса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ограниченные финансы и низкая предпринимательская грамотность являются основными барьерами для развития бизнеса в России. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования аналитического центра Университета "Синергия", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Социологический опрос представителей населения и бизнеса, в котором приняли участие 144,8 тыс. человек, проходил с сентября по декабрь 2019 года во всех регионах России в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Значительная часть респондентов характеризуют свой бизнес как растущий и развивающийся (41,6% опрошенных), при этом лишь 8,1% знают, какие меры предпринять в дальнейшем для его поступательного движения. Каждый восьмой предприниматель (12%) признался, что бизнес уменьшается в объемах, и лишь немногие (0,9%) знают, как выйти из этого положения. Основной причиной, сдерживающей развитие бизнеса, стала ограниченность финансов и капитала (42,6%). Второй по популярности причиной действующие предприниматели назвали отсутствие знаний и стратегии масштабирования бизнеса (40,5%)", - говорится в материалах исследования.

Больше трети предпринимателей (35%) видят загвоздку в том, что у бизнеса очень маленькие объемы выручки и продаж, при этом отсутствие прибыли волнует 12,9%. Для каждого четвертого предпринимателя остро стоит проблема конкуренции (26,9%), а для каждого пятого - формирования надежной команды и подбора персонала (20%). Сложность законодательства, регулирующего текущую деятельность, волнует 12,8% респондентов. Вместе с тем, каждый 11-й предприниматель (9,2%) не видит трудностей в ведении бизнеса.

Аналогичная картина наблюдается среди начинающих и потенциальных предпринимателей. Отвечая на вопрос "Какие трудности вы видите со стартом своего дела?", большинство респондентов назвали главной проблемой отсутствие стартового капитала (39,6% среди начинающих и 47,6% среди потенциальных предпринимателей).

При этом следующие по популярности причины среди барьеров для старта бизнеса, так же как и в случае с действующими бизнесменами, касались сферы предпринимательской грамотности: "не могу выбрать нишу" (36,5% начинающих и 43,6% потенциальных предпринимателей), "не знаю, с чего начать" (19,8% и 29,8% начинающих и потенциальных предпринимателей соответственно), "не знаю, как привлечь первых клиентов" (33,1% и 21,4%), "не знаю, как сформировать команду для работы" (19,6% и 17,5%).

Предпринимательская грамотность и финансы

Эксперты Университета "Синергия" отмечают, что данные опроса свидетельствуют о довольно высоком уровне мотивации на открытие и развитие бизнеса в России. Вместе с тем ответы респондентов указывают на существующие трудности у действующих и начинающих предпринимателей, причем и для тех, и для других главная проблема - ограниченность финансов.

"На ее решение направлена поддержка со стороны государства, предусмотренная нацпроектом. Это льготные кредиты малому и среднему бизнесу, микрофинансирование предпринимателей, которые по тем или иным причинам не воспользовались традиционными банковскими продуктами, грантовая поддержка малого инновационного предпринимательства, субсидирование при размещении ценных бумаг на бирже, льготный лизинг, государственные субсидии для резидентов технопарков и другое", - отмечают аналитики.

В то же время довольно высокий процент ответов указывает на трудности в открытии и дальнейшем развитии своего бизнеса, связанные с низким уровнем предпринимательской грамотности. Причина этому, с одной стороны, уходят корнями в историю, указывают аналитики. В России предпринимательство как таковое отсутствовало длительное время - начиная с революции 1917 года и вплоть до перестройки, отсюда - "потеря преемственности знаний и опыта занятия своим делом среди выросших поколений".

"С другой стороны, мы наблюдаем отсутствие целенаправленного обучения предпринимательской грамотности, в то время как начинать его важно еще в школе, продолжать в вузах и посредством дополнительных обучающих программ развивать среди взрослого населения. Мы уверены, что различные форматы программ обучения - уроки предпринимательской грамотности в школах, университетское предпринимательское образование, курсы повышения предпринимательской грамотности по различным направлениям, образовательные форумы, программы МВА - будут способствовать активному масштабированию малого и среднего бизнеса, а также развитию экспортного потенциала России", - отметили эксперты Университета "Синергия".

Как показал опрос, наиболее востребованными модулями в сфере бизнеса у действующих предпринимателей оказались маркетинг и привлечение клиентов, увеличение дохода и масштабирование компании. Тем, кто только задумывается о создании бизнеса, не хватает знаний в области маркетинга и продаж, управления персоналом и финансовыми потоками. Более половины (54,8%) опрошенных потенциальных бизнесменов отмечают, что им хотелось бы узнать в целом, как открыть собственное дело.

Эксперты также обращают внимание на достаточно высокий показатель образованности бизнесменов: среди респондентов в категории "действующие предприниматели" люди с высшим образованием составляют 76,0% (1,7% из них имеют научную степень). Аналитики отмечают, что прослеживается прямая закономерность между наличием высшего образования и уровнем заработка. Так, каждый десятый бизнесмен с доходом от 10 млн рублей в месяц окончил аспирантуру. Те же, кто получил среднее специальное или завершил свое образование обучением в школе, имеют средний достаток до 100 тыс. рублей. На основе этих данных эксперты пришли к заключению, что уровень образования предпринимателей оказывает непосредственное влияние не только на развитие бизнеса, но и на уровень дохода бизнесменов.