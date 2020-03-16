МСП Банк предоставил смоленскому заводу по производству лампочек кредит на 25 млн рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. МСП Банк открыл заводу по производству взрывозащищенных светотехнических изделий "Электролуч" кредит на 25 млн рублей под 8,5% годовых на три года. Общий объем инвестиций кредитной организации в предприятие составил 128 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

"МСП Банк открыл ООО "Электролуч" (г. Гагарин, Смоленская область) кредит на сумму 25 млн рублей. Финансирование предоставлено по ставке 8,5% годовых на три года в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Министерства экономического развития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП и поручительством Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства. Общий объем инвестиций МСП Банка составил 128 млн рублей", - говорится в сообщении.

Предприятие направило финансирование на пополнение оборотных средств, закупку материалов, сырья, компонентов, а также на приобретение дополнительного оборудования для увеличения объема выпуска взрывозащищенных светодиодных светильников нового поколения. Основной объем продукции предприятия будет направлен на экспорт.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.