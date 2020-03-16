Меры Москвы по коронавирусу помогут поддержать работающий по госконтрактам бизнес

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Признание властями Москвы коронавируса непреодолимым и чрезвычайным обстоятельством позволит поддержать бизнес, который работает по государственным контрактам. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в аппарате уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Власти Москвы 14 марта признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы. Мэр столицы Сергей Собянин в документе пояснил, что в сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.

"Самое практичное применение указ Собянина найдет в случаях, когда речь идет о контрактах бизнеса с правительством города. По аналогии с объявленным сегодня намерением федерального правительства признать коронавирус форс-мажорным обстоятельством при исполнении госконтрактов", - сказал ТАСС руководитель экспертно-правовой службы аппарата российского бизнес-омбудсмена Алексей Рябов.

При этом он отметил, что тема форс-мажора в вопросах неисполнения гражданских сделок весьма сложна, а индульгенцией на неисполнение абсолютно всех гражданско-правовых обязательств указ являться не может

"Для арбитражного суда самым значимым будет то, в какой причинно-следственной связи неисполнение обязательства находится с обстоятельствами непреодолимой силы, какие будут доказательства форс-мажора, и действительно ли имело место прямое воспрепятствование исполнению сделки по причине действия нормативного акта - закона или постановления правительства. <…> И чем последствия более косвенные, тем сложнее доказать форс-мажор. Поэтому ссылка на федеральный закон о чрезвычайных ситуациях, фигурирующая в указе, не может служить универсальным аргументом во всех судебных разбирательствах", - сказал Рябов.