{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меры Москвы по коронавирусу помогут поддержать работающий по госконтрактам бизнес

В аппарате бизнес-омбудсмена России отметили сложность темы форс-мажора в вопросах неисполнения гражданских сделок

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Признание властями Москвы коронавируса непреодолимым и чрезвычайным обстоятельством позволит поддержать бизнес, который работает по государственным контрактам. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в аппарате уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Власти Москвы 14 марта признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы. Мэр столицы Сергей Собянин в документе пояснил, что в сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.

"Самое практичное применение указ Собянина найдет в случаях, когда речь идет о контрактах бизнеса с правительством города. По аналогии с объявленным сегодня намерением федерального правительства признать коронавирус форс-мажорным обстоятельством при исполнении госконтрактов", - сказал ТАСС руководитель экспертно-правовой службы аппарата российского бизнес-омбудсмена Алексей Рябов.

При этом он отметил, что тема форс-мажора в вопросах неисполнения гражданских сделок весьма сложна, а индульгенцией на неисполнение абсолютно всех гражданско-правовых обязательств указ являться не может

"Для арбитражного суда самым значимым будет то, в какой причинно-следственной связи неисполнение обязательства находится с обстоятельствами непреодолимой силы, какие будут доказательства форс-мажора, и действительно ли имело место прямое воспрепятствование исполнению сделки по причине действия нормативного акта - закона или постановления правительства. <…> И чем последствия более косвенные, тем сложнее доказать форс-мажор. Поэтому ссылка на федеральный закон о чрезвычайных ситуациях, фигурирующая в указе, не может служить универсальным аргументом во всех судебных разбирательствах", - сказал Рябов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Петербурга поддержат малый бизнес в условиях коронавируса и падения цен на нефть
План мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса должен быть разработан в течение трех недель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС