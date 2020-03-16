Российский бизнес усиливает меры по защите сотрудников от коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Перевод сотрудников на удаленную работу, максимальная безопасность там, где удаленный режим невозможен, контроль состояния здоровья сотрудников - представители бизнес-сообщества предпринимают все необходимое для профилактики распространения коронавируса в компаниях, минимизируя урон для производства. Однако в некоторых отраслях уже чувствуется спад, вызванный ситуацией с этой инфекцией. Предприниматели рассказали ТАСС, какие коррективы в их работу внес коронавирус и какие меры они предпринимают, чтобы не допустить роста числа зараженных.

Максимальная безопасность

Некоторые предприятия ввели дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса, о чем рассказал ТАСС сопредседатель бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян.

"Предприятия реального сектора, с которыми мы имеем дело, оснащены или оснащаются кварцевыми системами, они закупают дополнительное оборудование. Закуплены обеззараживающие средства - салфетки, жидкости", - пояснил он.

Сопредседатель "Деловой России" уточнил, что их организация также рекомендовала предприятиям перевести на удаленную работу всех сотрудников, не задействованных непосредственно на производстве. По его словам, некоторые компании уже пошли на этот шаг и позволили своим сотрудникам работать дистанционно.

Как уточнил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр, работать удаленно могут только некоторые категории работников - бухгалтеры, кадровики и руководители, а для остальных необходимо ввести максимальные меры безопасности.

"В тех случаях, когда этого требует производственная практика и люди должны быть физически на своем рабочем месте, уже ничего не сделаешь. В противном случае произойдет блокировка работы предприятия в целом. Но следует максимально обезопасить труд такого персонала: в частности, ставить обеззараживающие устройства", - сказал он.

Бизнес решает сам

Опрошенные ТАСС предприниматели рассказали, что уже перевели часть своих сотрудников на удаленный режим работы, не дожидаясь централизованного решения.

Так, гендиректор группы компаний "Консул" Евгений Степанов, рассказал, что давно начали пробовать вводить дистанционную форму работы для сотрудников, а в текущей ситуации задействовали этот механизм. Он подчеркнул, что в вопросе пандемии особенно важно руководствоваться не удобством работодателей, а безопасностью общества.

К переводу сотрудников на дистанционную работу оказались готовы и в "Единой электронной торговой площадке" (ЭТП "Росэлторг"). Как пояснил ТАСС гендиректор "Росэлторг"Антон Емельянов, которого цитирует его пресс-служба, перевод сотрудников возможен, но пока они работают в офисе.

"Сейчас компания действует в соответствии с общей обстановкой и внимательно следит за всеми рекомендациями регуляторов в части предупреждения распространения вируса. На текущий момент в компании введены дополнительные меры по обеспечению противовирусного режима, включающего установку в офисах специальных средств по дезинфекции помещений и рабочих мест", - отметил он.

В то же время предприниматели, работающие в сфере производства, перевод сотрудников на дистанционную работу не считают возможным. Как рассказал ТАСС сыровар Олег Сирота, часть сотрудников его предприятия непосредственно задействована в производстве и не смогут выполнять свои функции удаленно. При этом всех сотрудников с признаками ОРВИ или недомоганиями отправили домой на лечение.

"Тех людей, кто непосредственно доят коров и задействованы в производстве, переводить домой не планируется. Если мы остановимся, мы лишим продуктов от 50 до 100 тыс. человек в Москве и Московской области", - отметил он.

Как пояснил предприниматель, на всех предприятиях были установлены дополнительные аппараты для дезинфекции рук, а обеззараживающие лампы и прочие средства для защиты от болезней уже присутствовали.

Сложности общепита

Как рассказал владелец сети "Мясо & Рыба" Сергей Миронов, они в своих заведениях ввели схожие меры безопасности. "Выполняем все предписания Роспотребнадзора: и по дезинфекции помещений, и по применению антисептиков. Кроме того, замеряется температура у сотрудников, и у кого она выше нормальной, отправляются домой", - рассказал Миронов.

Он отметил, что за прошедшие выходные выручка некоторых заведений упала на 20-50% из-за рекомендаций избегать людных мест. Особенно сильно, сказал он, это ударяет по заведениям для детей и точкам общепита в торговых центрах. В то же время возможное ужесточение мер, по словам Миронова, может привести к сокращению ресторанного бизнеса в России - закрытию большинство предприятий. Чтобы избежать этого, может потребоваться поддержка государства.

"К сожалению, арендодатель не уберет аренду. Можно будет бесконечно судиться, но работа остановится, продукты пропадут. У ресторанного бизнеса на сегодня нет как такого"жирка", чтобы выдержать это все", - сказал Миронов.

Снижение количества посетителей подтвердил и ресторатор Аркадий Новиков. Он рассказал, что подобная ситуация наблюдается во всех заведениях, но здоровье людей должно быть на первом месте. "В первую очередь, важно здоровье людей: и гостей, и наших сотрудников, и мое в том числе", - сказал он.

Аналогичного мнения придерживается основатель ресторанного холдинга "Тигрус" (входит в сеть итальянских ресторанов - Osteria Mario - прим. ТАСС) Хенрик Винтер. Он считает, что введение полного карантина для всех граждан России поможет быстрее выйти из сложившейся ситуации. "Мы в любом случае придем к этому (полный карантин - прим.), и лучше сделать, когда процент заболевших низкий", - подчеркнул он, отмечая, что по бизнесу такая ситуация "ударит". Винтер уточнил, что за прошедшую неделю посещаемость ресторанов упала на 30-40%, а в выходные - уже на 50-60%, и будет продолжать падать из-за карантина.

В качестве примера выхода из сложившейся ситуации Винтер привел опыт Китая, где, по его словам, шесть недель карантина хватило для выхода из кризисной ситуации с пандемией и начала "перезапуска" экономики. По его словам, подобный сценарий вероятен и для других стран, где был зафиксирован коронавирус, в том числе и России.

Новый коронавирус и ограничения

На днях ряд компаний, в том числе "Яндекс" и Rambler Group, рекомендовали своим сотрудникам работать удаленно в связи с распространением коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.