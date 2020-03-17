Титов предложил изменить политику сбора налогов с малого бизнеса в условиях кризиса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить политику сбора налогов с малых и средних предприятий, а также освободить их от проверок в связи с нестабильной экономической ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавируса.

"Правительство и Банк России уже отреагировали на разрастающийся кризис, проанонсировав комплексные меры поддержки и пообещав расширять их при необходимости. Однако, на наш взгляд, в полной мере противостоять отрицательному воздействию последствий пандемии возможно, только радикально изменив на ближайший период политику сбора налогов, проведения проверок, выдачи различных государственных разрешений", - сказал Титов во вторник ТАСС.

В частности, он предложил на ближайшие несколько месяцев предоставить полное освобождение от налогов для предприятий малого и среднего бизнеса на специальных режимах налогообложения. Бизнес-омбудсмен также считает необходимым освободить на 50% от уплаты всех видов федеральных налогов (кроме отдельных видов деятельности) предприятия на общей системе налогообложения с численностью сотрудников до 500 человек. Кроме того, он выступает за предоставление отсрочки по выплатам в соцфонды в размере 50% от страховых платежей при условии сохранения численности рабочих мест в организации.

В числе других мер бизнес-омбудсмен назвал введение моратория на контрольно-надзорную деятельность, предложив временно отменить плановые и внеплановые проверки, согласуемые органами прокуратуры, а также все виды специальных проверок, кроме случаев прямой угрозы жизни и здоровью граждан.

"Отложить введение в действие всех норм законов и подзаконных актов, принятых, но не введенных в действие до 1 апреля 2020 года. Срок действия всех текущих правоустанавливающих документов, разрешений и лицензий автоматически продлить до конца 2020 года", - предлагает также Титов.

Комментируя инициативу правительства о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов малого и среднего предпринимательства - арендаторов государственного или муниципального имущества, он отметил, что "заставить частных арендодателей не брать арендную плату с арендаторов государство не может, это дело взаимоотношений двух участников хозяйственного оборота".