Эксперты: отсрочка арендной платы бизнесу из-за коронавируса не должна вредить конкуренции

"Если одному магазину вы выдаете такую поблажку, у него снижается объем затрат. А соседний магазин, который арендует [площади] в торговом центре у частника, продолжит арендовать по рыночной ставке, то есть становится менее конкурентным. Мы сегодня, я думаю, сформируем наши предложения как департамента с учетом позиции деловых сообществ и бизнеса", - сказал ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. По его мнению, в вопросе предоставления отсрочки платежей нужно принять взвешенное решение, не ставя арендаторов госсобственности в заведомо более выгодные условия, нежели арендаторов частных объектов.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Отсрочку платежей, которую планируется ввести для арендаторов помещений госсобственников, можно было бы распространить и на коммерческую аренду в условиях угрозы коронавируса в РФ, это поможет сохранить на рынке здоровую конкуренцию. Такое мнение высказали ТАСС во вторник опрошенные эксперты, комментируя инициативу правительства РФ ввести подобную меру на три месяца для малых и средних предприятий (МСП) - арендаторов государственного или муниципального имущества.

Председатель комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр считает, что послабления по аренде в первую очередь необходимы торговому бизнесу. "Нужно дать возможность торговому бизнесу применить в договорах аренды условия форс-мажора, объявить режим ЧС. Многим арендаторам приходится вынужденно не закрывать свои точки в виду больших штрафов, прописанных в договорах", - пояснил ТАСС Скляр.

Ретейлеры ждут каникул

Как рассказал агентству заместитель директора отдела исследований рынка консалтинговой компании CBRE Александр Шибаев, уже сейчас такие крупные ретейлеры как Zara и H&M инициируют переговоры с целью временного снижения арендных ставок и получения арендных каникул. "Есть предположение, что ретейлеры могут добиться принятия таких мер и смогут получить хотя бы арендные каникулы. Но это будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом и мер, предпринятых властями по предотвращению массового заражения населения", - сказал эксперт. Такие меры могут быть приняты на срок от одного до трех месяцев, полагает он.

Партнер консалтинговой компании Colliers International Владимир Сергунин в беседе с ТАСС высказал предположение, что если будут закрываться торговые центры, то скорее всего это произойдет на условиях нулевой арендной платы на этот период. По его словам, практика с отменой мероприятий показывает, что скорее всего это будет подпадать под "обстоятельства непреодолимой силы", или форс-мажор. "Впрочем, ситуация меняется так быстро в связи с пандемией и мерами, предпринимаемыми правительством, что давать какие-то прогнозы преждевременно", - пояснил он ТАСС.

Офисы уходят в онлайн

В офисном сегменте острой потребности в отсрочке по уплате арендных платежей пока нет, однако ситуация может измениться, рассказали опрошенные ТАСС эксперты. Директор департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Мария Зимина в беседе с ТАСС отметила, что пока при удаленной работе в офисах трудится хотя бы часть коллектива, например, специалисты IT-служб, для арендодателя это означает, что помещение в данный момент используется арендатором. Впрочем, по ее словам, "если помещения в бизнес-центрах не будут использоваться совсем, то теоретически могут предоставляться арендные каникулы, стороны могут прийти к экономическими целесообразным договоренностям".

Руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов отметил, что профессиональные собственники коммерческих площадей отлично понимают, что лучше сегодня пойти навстречу арендатору, чем завтра потерять его навсегда. "Например, в период 2015-2016 годов 80% наших корпоративных клиентов смогли перевести арендные ставки из долларов в рубли", - сказал эксперт ТАСС.

Чего хочет бизнес

Выручка и прибыль многих компаний в следующие месяцы сильно сократятся, поделился опасением генеральный директор компании "ГлаВент" (проектирование, поставка и монтаж систем кондиционирования и вентиляции) Дмитрий Глухов. Бизнесмен больше всего рассчитывает на возможные послабления по арендным платежам. "Арендные платежи необходимо снизить на 30-40% в ближайшие три месяца или по возможности на тот же срок убрать", - считает он.

Однако есть и другой выход - государство могло быть выдавать малым и средним предприятиям долгосрочные займы на погашение арендных платежей в условиях пандемии коронавируса, полагает сопредседатель бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян. "Пусть не отсрочка, но пусть арендаторы могли бы платить эти платежи за счет государственных ассигнований. Не безвозвратно, но с длительными сроками погашения этих займов", - сказал он ТАСС.

Впрочем, меры по поддержке бизнеса в непростых экономических и эпидемиологических условиях могут быть и более радикальными, ранее сообщил ТАСС бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. По его мнению, государство, чтобы поддержать бизнес, должно радикально изменить политику сбора налогов, проведения проверок, выдачи государственных разрешений.