{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: отсрочка арендной платы бизнесу из-за коронавируса не должна вредить конкуренции

Кроме того, по мнению бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, государство должно радикально изменить политику сбора налогов, проведения проверок, выдачи государственных разрешений

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Отсрочку платежей, которую планируется ввести для арендаторов помещений госсобственников, можно было бы распространить и на коммерческую аренду в условиях угрозы коронавируса в РФ, это поможет сохранить на рынке здоровую конкуренцию. Такое мнение высказали ТАСС во вторник опрошенные эксперты, комментируя инициативу правительства РФ ввести подобную меру на три месяца для малых и средних предприятий (МСП) - арендаторов государственного или муниципального имущества.

"Если одному магазину вы выдаете такую поблажку, у него снижается объем затрат. А соседний магазин, который арендует [площади] в торговом центре у частника, продолжит арендовать по рыночной ставке, то есть становится менее конкурентным. Мы сегодня, я думаю, сформируем наши предложения как департамента с учетом позиции деловых сообществ и бизнеса", - сказал ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. По его мнению, в вопросе предоставления отсрочки платежей нужно принять взвешенное решение, не ставя арендаторов госсобственности в заведомо более выгодные условия, нежели арендаторов частных объектов.

На эту тему
Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом? Главное

Председатель комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр считает, что послабления по аренде в первую очередь необходимы торговому бизнесу. "Нужно дать возможность торговому бизнесу применить в договорах аренды условия форс-мажора, объявить режим ЧС. Многим арендаторам приходится вынужденно не закрывать свои точки в виду больших штрафов, прописанных в договорах", - пояснил ТАСС Скляр.

Ретейлеры ждут каникул

Как рассказал агентству заместитель директора отдела исследований рынка консалтинговой компании CBRE Александр Шибаев, уже сейчас такие крупные ретейлеры как Zara и H&M инициируют переговоры с целью временного снижения арендных ставок и получения арендных каникул. "Есть предположение, что ретейлеры могут добиться принятия таких мер и смогут получить хотя бы арендные каникулы. Но это будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом и мер, предпринятых властями по предотвращению массового заражения населения", - сказал эксперт. Такие меры могут быть приняты на срок от одного до трех месяцев, полагает он.

Партнер консалтинговой компании Colliers International Владимир Сергунин в беседе с ТАСС высказал предположение, что если будут закрываться торговые центры, то скорее всего это произойдет на условиях нулевой арендной платы на этот период. По его словам, практика с отменой мероприятий показывает, что скорее всего это будет подпадать под "обстоятельства непреодолимой силы", или форс-мажор. "Впрочем, ситуация меняется так быстро в связи с пандемией и мерами, предпринимаемыми правительством, что давать какие-то прогнозы преждевременно", - пояснил он ТАСС.

Офисы уходят в онлайн

В офисном сегменте острой потребности в отсрочке по уплате арендных платежей пока нет, однако ситуация может измениться, рассказали опрошенные ТАСС эксперты. Директор департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Мария Зимина в беседе с ТАСС отметила, что пока при удаленной работе в офисах трудится хотя бы часть коллектива, например, специалисты IT-служб, для арендодателя это означает, что помещение в данный момент используется арендатором. Впрочем, по ее словам, "если помещения в бизнес-центрах не будут использоваться совсем, то теоретически могут предоставляться арендные каникулы, стороны могут прийти к экономическими целесообразным договоренностям".

Руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов отметил, что профессиональные собственники коммерческих площадей отлично понимают, что лучше сегодня пойти навстречу арендатору, чем завтра потерять его навсегда. "Например, в период 2015-2016 годов 80% наших корпоративных клиентов смогли перевести арендные ставки из долларов в рубли", - сказал эксперт ТАСС.

Чего хочет бизнес

Выручка и прибыль многих компаний в следующие месяцы сильно сократятся, поделился опасением генеральный директор компании "ГлаВент" (проектирование, поставка и монтаж систем кондиционирования и вентиляции) Дмитрий Глухов. Бизнесмен больше всего рассчитывает на возможные послабления по арендным платежам. "Арендные платежи необходимо снизить на 30-40% в ближайшие три месяца или по возможности на тот же срок убрать", - считает он.

Однако есть и другой выход - государство могло быть выдавать малым и средним предприятиям долгосрочные займы на погашение арендных платежей в условиях пандемии коронавируса, полагает сопредседатель бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян. "Пусть не отсрочка, но пусть арендаторы могли бы платить эти платежи за счет государственных ассигнований. Не безвозвратно, но с длительными сроками погашения этих займов", - сказал он ТАСС.

Впрочем, меры по поддержке бизнеса в непростых экономических и эпидемиологических условиях могут быть и более радикальными, ранее сообщил ТАСС бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. По его мнению, государство, чтобы поддержать бизнес, должно радикально изменить политику сбора налогов, проведения проверок, выдачи государственных разрешений.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Титов предложил изменить политику сбора налогов с малого бизнеса в условиях кризиса
Также бизнес-омбудсмен предложил ввести мораторий на контрольно-надзорную деятельность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС