Корпорация МСП и Россельхозбанк договорились содействовать росту закупок у малого бизнеса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Россельхозбанк договорились о сотрудничестве по увеличению объема закупок у малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы корпорации.

"Корпорация МСП и Россельхозбанк заключили договор об оказании возмездных услуг и информационного обеспечения в целях увеличения объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства", - отмечается в сообщении.

В частности, корпорация предоставит финансовой организации услуги по поиску потенциальных поставщиков, в том числе с использованием сведений различных реестров и портала "Бизнес-навигатор МСП". Также предоставит информацию о субъектах МСП для их кредитования, выдачи банковских гарантий для участия в закупках, подготовит "экспертные заключения по вопросам участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг" и другое.

По данным корпорации, Россельхозбанк является одним из лидеров среди крупнейших заказчиков страны по объему закупок в сегменте малого и среднего предпринимательства. Так, объем закупок Россельхозбанка у субъектов малого и среднего бизнеса увеличился с 2016 по 2019 годы в 1,4 раза - с 6,17 млрд до 8,57 млрд рублей.