ТПП предложила сделать ставки по льготным кредитам для МСП на фоне коронавируса ниже 8,5%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает временно снизить ставки по программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил во вторник ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% была запущена по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей до 10 лет. Во вторник Банк России сообщил, что существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены, также расширяются программы гарантийной поддержки таких предприятий со стороны Корпорации МСП.

"Учитывая нестабильную ситуацию в экономике из-за коронавируса, сегодня правомерно ставить вопрос о дополнительной государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Мне видится, что одной из дополнительных эффективных мер могло бы быть, например, временное снижение процентных ставок по льготным кредитам ниже 8,5% годовых и расширение перечня отраслей, в которых предоставляется такое льготное кредитование", - сказал Катырин.

По его словам, это позволило бы МСП не только с меньшими потерями преодолеть нестабильную экономическую полосу, но и заинтересовать и привлечь бизнес в те отрасли, которые требуют сегодня экономического подъема и развития, например, в легкую промышленность. При этом он назвал инициативу Банка России в ряду других предлагаемых правительством мер поддержки "своевременной и необходимой".

Катырин добавил, что в условиях пандемии замедляется экономическое развитие, что может негативно сказаться на национальной экономике в будущем. "И самыми уязвимыми в данной ситуации оказываются сегодня субъекты малого и среднего предпринимательства, поскольку они, как правило, в своем распоряжении имеют ограниченные финансовые ресурсы, которых в период экономического спада может им не хватить", - пояснил он.