{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТПП предложила сделать ставки по льготным кредитам для МСП на фоне коронавируса ниже 8,5%

Также глава ТПП Сергей Катырин отметил, что необходимо расширение перечня отраслей, в которых предоставляется такое льготное кредитование

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает временно снизить ставки по программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил во вторник ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% была запущена по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей до 10 лет. Во вторник Банк России сообщил, что существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены, также расширяются программы гарантийной поддержки таких предприятий со стороны Корпорации МСП.

"Учитывая нестабильную ситуацию в экономике из-за коронавируса, сегодня правомерно ставить вопрос о дополнительной государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Мне видится, что одной из дополнительных эффективных мер могло бы быть, например, временное снижение процентных ставок по льготным кредитам ниже 8,5% годовых и расширение перечня отраслей, в которых предоставляется такое льготное кредитование", - сказал Катырин.

По его словам, это позволило бы МСП не только с меньшими потерями преодолеть нестабильную экономическую полосу, но и заинтересовать и привлечь бизнес в те отрасли, которые требуют сегодня экономического подъема и развития, например, в легкую промышленность. При этом он назвал инициативу Банка России в ряду других предлагаемых правительством мер поддержки "своевременной и необходимой".

Катырин добавил, что в условиях пандемии замедляется экономическое развитие, что может негативно сказаться на национальной экономике в будущем. "И самыми уязвимыми в данной ситуации оказываются сегодня субъекты малого и среднего предпринимательства, поскольку они, как правило, в своем распоряжении имеют ограниченные финансовые ресурсы, которых в период экономического спада может им не хватить", - пояснил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Корпорация МСП и Россельхозбанк договорились содействовать росту закупок у малого бизнеса
В частности, корпорация предоставит финансовой организации услуги по поиску потенциальных поставщиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС