ТПП России открыла горячую линию для помощи бизнесу в вопросах исполнения контрактов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России открыла горячую линию для консультирования предпринимателей по вопросам исполнения контрактов в условиях коронавируса, сообщил в среду ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"Мы открываем эту линию, понимая, в каких непростых условиях сегодня приходится работать нашему бизнесу, особенно малому и среднему. Ежедневно в ТПП и наши региональные палаты поступают сотни звонков и обращений предпринимателей, столкнувшихся с обстоятельствами непреодолимой силы. Большинство не знает, как поступать в такой неожиданной для них ситуации. Упорядочить обращения, предоставить информацию, помочь, разъяснить, как ТПП РФ осуществляет процедуру подтверждения форс-мажорных обстоятельств - это задача горячей линии", - сказал он.

По внешнеторговым контрактам российских компаний именно палата осуществляет подтверждение форс-мажорных обстоятельств, сказал Катырин. "Но не сама эпидемия коронавируса свидетельствуется как обстоятельство непреодолимой силы, а ограничительные или другие меры, предпринимаемые властями на территории РФ для противодействия распространению пандемии, из-за которых исполнение контракта российской компанией становится невозможным", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что работа линии уже началась. Консультации осуществляются по телефонам: +7 (495) 620-04-01 (с 9:00 мск до 20:00 мск), +7 (495) 620-02-93, +7 (495) 620-05-20 (с 9:00 до 18.00).

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 17 марта сообщил, что правительство РФ ввело режим "форс-мажор" в случае неисполнения контрактов из-за пандемии коронавируса. Он уточнял, что неприменение штрафных санкций будет пока только в двух случаях: нарушение государственных контрактов и неисполнение валютных контрактов нерезидентами в случае, если это связано с коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.