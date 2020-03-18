{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Башкирия выделит 200 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Власти выделят в общей сложности более 800 млн рублей, чтобы поддержать бизнесменов региона в условиях пандемии коронавируса

УФА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии готовы докапитализировать микрофинансовую организацию региона, выдающую льготные займы субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), на более чем 200 млн рублей для поддержки в условиях пандемии нового коронавируса и нестабильной экономической ситуации. На сегодня повышенного спроса на кредитные продукты не наблюдается. Об этом сообщила в среду ТАСС председатель Госкомитета республики по предпринимательству Римма Бойцова.

На эту тему
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147 за последние сутки

"Мы видим риск в возможности увеличения ставки рефинансирования Центробанком РФ и повышения процентов по кредитам в условиях пандемии [коронавируса] и нестабильной экономической ситуации. Мы готовы докапитализировать микрофинансовую организацию Башкирии, которая выдает займы под 6%, чтобы больше предприятий смогли воспользоваться льготной ставкой", - сказала Бойцова.

По ее словам, портфель микрозаймов организации составляет 535 млн рублей. В настоящее время выдано свыше 90% этой суммы. В связи с этим для поддержки бизнеса планируется ее докапитализация. "Планируем докапитализировать региональную лизинговую компанию на 620 [млн рублей] и микрофинансовую организацию на 206 млн рублей. Прорабатываем создание региональной факторинговой компании. Факторинг позволит предпринимателям быстро получить финансирование при предъявлении договора поставки с клиентом", - отметила собеседница агентства.

Утром 9 марта рубль резко подешевел относительно доллара США и евро на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров с ОПЕК. Так, доллар подорожал до 75 рублей, евро - до 85 рублей впервые с 2016 года.

Микрокредитная финансовая организация Башкирии выдает кредиты по ставке 6%, в моногородах - под 3%. Всего на 2020 год на поддержку МСП в регионе предусмотрено порядка 1,4 млрд рублей. Помощь должны получить более 20 тыс. предпринимателей.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Власти Москвы рассматривают возможность отсрочки арендных и налоговых платежей для МСП
Все меры поддержки бизнеса в столице, заявленные ранее, будут оказаны в полном объеме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС