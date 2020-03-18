Башкирия выделит 200 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

УФА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии готовы докапитализировать микрофинансовую организацию региона, выдающую льготные займы субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), на более чем 200 млн рублей для поддержки в условиях пандемии нового коронавируса и нестабильной экономической ситуации. На сегодня повышенного спроса на кредитные продукты не наблюдается. Об этом сообщила в среду ТАСС председатель Госкомитета республики по предпринимательству Римма Бойцова.

"Мы видим риск в возможности увеличения ставки рефинансирования Центробанком РФ и повышения процентов по кредитам в условиях пандемии [коронавируса] и нестабильной экономической ситуации. Мы готовы докапитализировать микрофинансовую организацию Башкирии, которая выдает займы под 6%, чтобы больше предприятий смогли воспользоваться льготной ставкой", - сказала Бойцова.

По ее словам, портфель микрозаймов организации составляет 535 млн рублей. В настоящее время выдано свыше 90% этой суммы. В связи с этим для поддержки бизнеса планируется ее докапитализация. "Планируем докапитализировать региональную лизинговую компанию на 620 [млн рублей] и микрофинансовую организацию на 206 млн рублей. Прорабатываем создание региональной факторинговой компании. Факторинг позволит предпринимателям быстро получить финансирование при предъявлении договора поставки с клиентом", - отметила собеседница агентства.

Утром 9 марта рубль резко подешевел относительно доллара США и евро на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров с ОПЕК. Так, доллар подорожал до 75 рублей, евро - до 85 рублей впервые с 2016 года.

Микрокредитная финансовая организация Башкирии выдает кредиты по ставке 6%, в моногородах - под 3%. Всего на 2020 год на поддержку МСП в регионе предусмотрено порядка 1,4 млрд рублей. Помощь должны получить более 20 тыс. предпринимателей.