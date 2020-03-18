"Опора России" направила правительству предложения о поддержке МСП

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" направило первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложения по реализации антикризисных мер для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Письмо имеется в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердил глава организации Александр Калинин.

"Уважаемый Андрей Рэмович, прошу вас учесть предложения "Опоры России" по реализации антикризисных мер для малого и среднего бизнеса, связанных с масштабным распространением новой коронавирусной инфекции, и включить их в план первоочередных действий", - отмечается в документе.

Предложения разделены по девяти направлениям. В части денежно-кредитной политики организация предлагает отсрочку по оплате "тела" кредита и лизинговых платежей на период пандемии (оплачиваются только проценты по кредиту) для предприятий наиболее пострадавших отраслей - туризм, общественное питание, транспорт, логистика, деятельность в области культуры, выставочная и конгрессная деятельность.

"Опора России" рекомендует провести реструктуризацию кредитов со снижением процентной ставки на период пандемии (компенсация банкам выпадающих доходов со стороны государства) в пострадавших отраслях, не повышать процентную ставку по ранее выданным кредитам при их пролонгации, а также не учитывать просрочки предприятий по кредитам, допущенные в период пандемии, при определении надежности заемщика в будущем.

В числе других предложений - "расширить механизм предоставления гарантийной поддержки и льготных микрозаймов для субъектов МСП, в том числе введение моратория на шесть месяцев по оплате основного долга для предприятий наиболее пострадавших отраслей".

В блоке прямой финансовой поддержки "Опора России" предлагает субсидии на покрытие убытков наиболее пострадавшим отраслям, субсидии на расширение производства для организаций, производящих медицинские изделия - маски, дезинфицирующие средства и прочее.

Налоги, имущество и контракты

В части налоговых послаблений для наиболее пострадавших отраслей названы "отсрочка уплаты НДС, в том числе авансовых платежей, и налога на прибыль на три-шесть месяцев по заявлению компании", "введение возможности вычета страховых взносов из суммы налога на патентной системе налогообложения", "расширение перечня видов деятельности на патентной системе". Организация просит снизить ставки по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физлиц (для ИП) до 0,1% за 2019 год, а в 2020 году не начислять пени и штрафы по просроченным налоговым и неналоговым платежам.

Блок имущественной поддержки содержит предложения о "введении моратория на уплату арендных платежей (снижение платежей на 50%) при аренде государственного и муниципального имущества на три-шесть месяцев", а также "введении дополнительной беспроцентной рассрочки по оплате обязательных площадей при выкупе госимущества на период пандемии".

По контрактным обязательствам, в том числе госзакупкам, предлагается мораторий на взимание административных и договорных штрафов за просрочку исполнения контрактных обязательств на период пандемии, а также в течение трех месяцев после ее окончания. Кроме того, "Опора" просит разрешить использовать поручительства фондов содействия кредитования (гарантийных фондов, фондов поручительств) в качестве обеспечения по закупкам.

В части контрольно-надзорной деятельности предложено ввести мораторий на уплату административных штрафов на период пандемии, а также в течение трех месяцев после ее окончания, и сократить число проверок бизнеса.

Социальными мерами в организации называют "смещение временного периода по оплате страховых взносов на три-шесть месяцев с возможностью реструктуризации их оплаты", "возможность производить оплату работодателям больничного работника, находящегося на самоизоляции за счет средств ФСС".

Отраслевые меры

Отдельный блок посвящен отраслевым мерам поддержки, они касаются туризма, транспорта, маркировки, торговли.

Так, в сфере туризма неисполнение обязательств рекомендуется признать форс-мажором, предоставить налоговые каникулы для субъектов индустрии.

В транспорте - предусмотреть квоту для предприятий МСП при железнодорожных перевозках в восточном направлении, субсидировать внутренние ж/д и авиа-перевозки для поддержки развития внутреннего туризма.

В том же блоке предлагается перенести сроки перехода на обязательную маркировку в отношении отдельных видов товаров - обувь, лекарственные средства, ввести мораторий на расширение перечня маркируемой продукции.

В торговле - не допускать закрытия торговых сетей, рынков, ярмарок, нестационарных и мобильных объектов, упразднить ограничения по ночной разгрузке товаров в магазины, обеспечить ускоренный пропуск импортных продовольственных товаров в РФ.