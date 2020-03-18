Эксперты: переход на доставку спасет от закрытия часть ресторанов, но не покроет убытки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Переход московских ресторанов только на доставку блюд, без обслуживания посетителей, подходит не для всех заведений и не способен компенсировать выручку, которая была до ситуации с коронавирусом. При этом такая мера может стать спасением от полного закрытия, считают опрошенные ТАСС предприниматели и эксперты отрасли.

Федерация рестраторов и отельеров накануне направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, сообщив, что часть московских ресторанов в связи с распространением коронавируса с 18 марта приостанавливает работу и переходит на формат доставки еды. Для поддержки отрасли авторы письма просят о ряде мер государственной поддержки, например, о временном освобождении от уплаты налогов (включая налог на доходы физических лиц), страховых взносов с выплат сотрудникам или о введении временного моратория на взимание арендной платы.

Сохранить клиентов

"В целом предложения рестораторов являются конструктивными. Несмотря на практически остановку бизнеса, они не опускают руки, а как и все реально действующие предприниматели ищут способы, а не причины. Переход на режим доставки блюд - это отличный вариант. Другой вопрос в том, сервисы доставки уже сигнализируют о том, что они не справляются с нарастающим потоком доставки продуктов из магазинов", - сказал ТАСС председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр.

По его мнению, на фоне сокращения числа посетителей доставка блюд из проверенных и пользующихся доверием ресторанов является актуальным способом сохранить отношения с клиентами.

При этом он считает, что выручка заведений все равно не стабилизируется, ведь заказывать блюда будут в меньшем объеме и исключать некоторые напитки. "В конце концов, в рестораны мы ходим не только за вкусным блюдом, но за антуражем", - добавил Скляр.

Он считает, что переквалификация работников ресторанов в поваров или курьеров возможна, но это требует пересмотра зарплат и условий труда. Поэтому государству необходимо снизить требования к предпринимателям как в проверках ресторанов, так и по налоговым выплатам и срокам выдачи зарплат сотрудникам, убежден Скляр.

С тем, что переход на доставку может поддержать рестораны в условиях кризиса, согласен президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. "Можно продолжать готовить на кухне еду и доставлять ее тем, кто готов покупать. Мы к этой ситуации готовы, но это одна из форм решения ситуации, которая позволит не закрывать ресторан. С одной стороны, мы выполним условие, не допустив нахождения вместе более 50 человек, сэкономим на дезинфицирующих средствах, но с другой, будут не те объемы, что прежде", - уверен собеседник агентства.

Бухаров рассчитывает, что правительство обратит внимание на предложения Федерации рестораторов и отельеров России и на их основе выработает рекомендации и решения по поддержке индустрии.

Сообщений о закрытии нет