Эксперты: переход на доставку спасет от закрытия часть ресторанов, но не покроет убытки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Переход московских ресторанов только на доставку блюд, без обслуживания посетителей, подходит не для всех заведений и не способен компенсировать выручку, которая была до ситуации с коронавирусом. При этом такая мера может стать спасением от полного закрытия, считают опрошенные ТАСС предприниматели и эксперты отрасли.
Федерация рестраторов и отельеров накануне направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, сообщив, что часть московских ресторанов в связи с распространением коронавируса с 18 марта приостанавливает работу и переходит на формат доставки еды. Для поддержки отрасли авторы письма просят о ряде мер государственной поддержки, например, о временном освобождении от уплаты налогов (включая налог на доходы физических лиц), страховых взносов с выплат сотрудникам или о введении временного моратория на взимание арендной платы.
Сохранить клиентов
"В целом предложения рестораторов являются конструктивными. Несмотря на практически остановку бизнеса, они не опускают руки, а как и все реально действующие предприниматели ищут способы, а не причины. Переход на режим доставки блюд - это отличный вариант. Другой вопрос в том, сервисы доставки уже сигнализируют о том, что они не справляются с нарастающим потоком доставки продуктов из магазинов", - сказал ТАСС председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр.
По его мнению, на фоне сокращения числа посетителей доставка блюд из проверенных и пользующихся доверием ресторанов является актуальным способом сохранить отношения с клиентами.
При этом он считает, что выручка заведений все равно не стабилизируется, ведь заказывать блюда будут в меньшем объеме и исключать некоторые напитки. "В конце концов, в рестораны мы ходим не только за вкусным блюдом, но за антуражем", - добавил Скляр.
Он считает, что переквалификация работников ресторанов в поваров или курьеров возможна, но это требует пересмотра зарплат и условий труда. Поэтому государству необходимо снизить требования к предпринимателям как в проверках ресторанов, так и по налоговым выплатам и срокам выдачи зарплат сотрудникам, убежден Скляр.
С тем, что переход на доставку может поддержать рестораны в условиях кризиса, согласен президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. "Можно продолжать готовить на кухне еду и доставлять ее тем, кто готов покупать. Мы к этой ситуации готовы, но это одна из форм решения ситуации, которая позволит не закрывать ресторан. С одной стороны, мы выполним условие, не допустив нахождения вместе более 50 человек, сэкономим на дезинфицирующих средствах, но с другой, будут не те объемы, что прежде", - уверен собеседник агентства.
Бухаров рассчитывает, что правительство обратит внимание на предложения Федерации рестораторов и отельеров России и на их основе выработает рекомендации и решения по поддержке индустрии.
Сообщений о закрытии нет
Сейчас сведений о приостановке деятельности каких-либо ресторанов в Москве нет, сообщил ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин. Он сказал, что знаком с предложениями рестораторов, часть из которых может войти в сводный план правительства по поддержке малого и среднего бизнеса.
Фурсин считает, что поддержка в конкретной отрасли коснется временных мер, которые необходимы для стабильного функционирования индустрии, так и дальнейшего развития, особенно после выхода из кризисных ситуаций.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева также пока не получала обращений от владельцев ресторанов с данными о приостановке деятельности. При этом в некоторых письмах предпринимателей содержались общие пожелания на фоне снижения оборотов компаний, уточнила она.
"Бизнес говорит, что если власти примут решения по поддержке тех, у кого кассовые разрывы, в частности, по отсрочке налоговых платежей, арендной платы, отмене проверок, то это поможет справиться [с положением]", - сказала ТАСС столичный бизнес-омбудсмен.
Мнение бизнеса
Как отмечалось в письме Федерации рестораторов и отельеров премьер-министру, из-за роста числа заражений коронавирусом и вводимых ограничительных мер обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%.
Некоторые предприниматели отмечают, что в этих условиях пытаются переходить на доставку питания, но все равно вынуждены проводить сокращения штата. Основатель сети ресторанов PINzeria by Bontempi Валентин Бонтемпи рассказал, что в его штате около 200 человек, и чтобы избежать их увольнения сформирован резервный фонд, из которого выплачиваются зарплаты. Однако на длительные сроки работы по такой схеме он не рассчитывает.
Соснователь ресторана Duck it Михаил Даринов также сообщил, что в компании копят деньги на зарплату, но при этом требуются средства и на другие расходы, например, арендную плату. По его словам, посещаемость ресторанов сети и выручка упали примерно на 70%. При этом сервисы доставки, с которыми они работают, "Яндекс. Еда" и Delivery club, не помогут спасти положение, так как люди предпочитают готовить дома, а рост заказов через сервисы доставки не наблюдается.
Основатель компании "Теремок" Михаил Гончаров тоже не видит роста доставки по своей компании с момента начала кризисной ситуации, поэтому не рассматривает переход на такой формат работы. Он полагает, что данная схема может применяться лишь для тех ресторанов, сокращение выручки в которых составляет 80-90%, тогда как в его компании фиксируется падение на 25%. Сейчас "Теремок", по его словам, применяет посменную схему работы сотрудников, и число людей в смене пропорционально выручке.
"Меры поддержки нам могут потребоваться в течение двух-трех недель, хотя бы словесные, о том, что запрещается расторжение договоров аренды за неуплату на срок до двух месяцев или до урегулирования ситуации. Также банк не должен иметь права забрать объект ретейла, если <…> платежи по кредитам отложены. В этой сфере государственная поддержка и будет нужна. И не обязательно в деньгах, а в фиксации ситуации, чтобы люди договаривались, но не выставляли ультиматумов, не расторгали договоров аренды", - отметил Гончаров.
На собственную доставку перевели часть официантов сети пиццерий Scrocchiarella, рассказала основатель бизнеса Анастасия Королева. Посещаемость ее заведений за последнюю неделю упала на 70%, в результате у официантов, работающих непосредственно в пиццериях, вынужденно были сокращены часы работы и изменен график, чтобы избежать сокращений. "Однако доставка не растет. Как показывает практика семи дней, часть недополученных 70% выручки не удалось вернуть даже на 20-30% за счет доставки", - рассказала она. По словам Королевой, необходимы не "полумеры", а серьезная поддержка государства, введение налоговых каникул на три-шесть месяцев и освобождение от арендных платежей на два месяца с последующим понижением ставок.