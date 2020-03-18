ТПП направила Белоусову предложения для пакета мер правительства по поддержке МСП

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову около 40 предложений в пакет мер правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях нестабильности в экономики, связанной с коронавирусом. Об этом сообщил в среду ТАСС Катырин.

"Ситуация, которая становится все более напряженной, вынуждает бизнес обратиться за помощью. Из опроса, проведенного ТПП 16-17 марта, следует: каждое третье предприятие малого бизнеса сможет продержаться еще квартал в нынешних условиях почти полного отсутствия спроса. Половина из них утверждает, что вновь открыть свое дело в ближайшее время уже не сможет. По оценке экспертов, под угрозой закрытия сейчас находится порядка 3 млн субъектов малого и среднего бизнеса, потерять работу могут 8,6 млн человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что в связи с этим Белоусову направлены предложения для правительства по поддержке малого и среднего бизнеса.

По его словам, предложений в пакет мер порядка 40, они охватывают практически весь спектр деятельности малого и среднего бизнеса.

Среди предлагаемых мер - отсрочка по уплате налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение НДС до 10%, запрет блокировки банковских счетов (за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов). "Разумным представляется запретить взимание налогов на зарплату (страховые платежи) для субъектов МСП в наиболее пострадавших сферах: гостиничном бизнесе, туризме, выставочной деятельности - вплоть до полной стабилизации ситуации, предусмотреть на этот период оплату больничных листов в полном объеме за счет средств фонда социального страхования", - сказал Катырин.

Предлагается также отменить все плановые и внеплановые проверки со стороны всех без исключения контрольно-надзорных органов, за исключением проверок компаний, деятельность которых связана со здоровьем населения. Еще одно предложение - применить мораторий на рост всех тарифов естественных монополий.

Катырин считает, что предлагаемые меры экстраординарны и не самые недешевые, но при этом отмечает, что ни в коем случае нельзя допустить разрушения так долго и медленно создававшейся в стране системы малого и среднего предпринимательства, иначе мы столкнемся с очень серьезным новым кризисом.

ТАСС пока не располагает комментарием правительства по данным предложениям палаты.